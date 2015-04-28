بالفيديو .. وزير البيئة : قنبلة وراء تسرب غاز في محطات المياه بالبحيرة

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن انفجار قنبلة بدائية الصنع بجوار خط بترول تسبب في تلوث ترعة مياه الشرب التابعة لشركة المياه بالإسكندرية والبحيرة، نظرًا لتسرب الغاز لإحدى الترع التي تغذي محطات المياه.

وأضاف فهمي خلال حواره لبرنامج «البيت بيتك» الذي يعرض على شاشة «ten» أمس الاثنين :” أنه من الملاحظ وجود عمليات تعمد في حادثتي تلوث مياه الشرب في الشرقية وغرق ناقلة الفوسفات في قنا، مشيرا إلى استفادة الجماعات الإرهابية من التسويق لتلك الأحداث، متابعا: «نحن في حالة حرب ويجب أن نعي ذلك».

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