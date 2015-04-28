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إبراهيم عيسى ينتقد احتفال «السيسي» بعيد العمال من أكاديمية الشرطة

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إبراهيم عيسى ينتقد احتفال «السيسي» بعيد العمال من أكاديمية الشرطة إبراهيم عيسى ينتقد احتفال «السيسي» بعيد العمال من أكاديمية الشرطة


> أعرب الإعلامي إبراهيم عيسى، عن تعجبه من إلقاء الرئيس عبد الفتاح ، خطابه بمناسبة عيد العمال، من أكاديمية الشرطة، قائلًا: «هنحتفل بعيد الشرطة بمصنع الحديد والصلب».

وقال «عيسى» في برنامجه «25/30»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، الاثنين، إن «قيام إلقاء رئيس الجمهورية كلمته للعمال في عيدهم من أكاديمية الشرطة يعتبر أمرًا غريبًا لا يقبله العقل، ولا يجب التعامل معه بقدر من الاستخفاف»، حسب قوله.

وتابع: «أنا متفهم للظروف الأمنية الصعبة التي نمر بها، لكنه كان من الممكن أن يتم إلقاء هذا الخطاب بأي مكان عمالي، ويتم تأمينه بصورة جيدة»، مضيفًا: «ده الرئيس بيتمشى الصبح في الصحراء».

 

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