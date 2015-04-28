أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إيهاب توفيق يحتفل بذكرى تحرير سيناء

Google+ Print
إيهاب توفيق يحتفل بذكرى تحرير سيناء إيهاب توفيق يحتفل بذكرى تحرير سيناء

الإثنين 27-04-2015 23:43

أحيا الفنان إيهاب توفيق حفلاً، في المسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ، احتفالاً مع أبناء محافظة جنوب سيناء بعيدهم القومي، وعيد تحرير سيناء، وإحياء ذكرى عودة الأرض الحبيبة إلى .

صعد إيهاب توفيق على المسرح الروماني وغنى عدد كبير من أغانيه منها "تسلم الأيادي"، و"الله عليك يا سيدي"،و"سحراني"، و"ياسلام "، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، وقام توفيق بالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور طوال الحفل.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن لتكريمهم وللمشاركة فى إحياء عيد تحرير سيناء، منهم إلهام شاهين، وغادة عادل، وهالة صدقي، ومحمد فؤاد، وإيهاب توفيق، والإعلامية بوسي شلبى ومحمد ثروت.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"