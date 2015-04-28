إيهاب توفيق يحتفل بذكرى تحرير سيناء

أحيا الفنان إيهاب توفيق حفلاً، في المسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ، احتفالاً مع أبناء محافظة جنوب سيناء بعيدهم القومي، وعيد تحرير سيناء، وإحياء ذكرى عودة الأرض الحبيبة إلى مصر.

صعد إيهاب توفيق على المسرح الروماني وغنى عدد كبير من أغانيه منها "تسلم الأيادي"، و"الله عليك يا سيدي"،و"سحراني"، و"ياسلام "، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، وقام توفيق بالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور طوال الحفل.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن لتكريمهم وللمشاركة فى إحياء عيد تحرير سيناء، منهم إلهام شاهين، وغادة عادل، وهالة صدقي، ومحمد فؤاد، وإيهاب توفيق، والإعلامية بوسي شلبى ومحمد ثروت.

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