أحمد السقا في لبنان

وصل فريق عمل مسلسل "ذهاب وعودة" إلى لبنان لتصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل، الذي هو من بطولة أحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم المصريين واللبنانيين والسورين والأردنين.

وتستمر عمليات التصوير في لبنان إلى نحو شهرعلى أن تستكمل المشاهد المتبقية في قبرص، منتصف الشهر المقبل.

مسلسل "ذهاب وعودة" تأليف عصام يوسف، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة "سيدرز ارت بردكشن" (صبّاح إخوان) وإيغل فيلم، وسوف يعرض خلال شهر رمضان المبارك على عدد كبير من المحطات العربية منها قناة المستقبل اللبنانية والـ mbc.

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