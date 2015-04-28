أحمد رزق في العمرة

سافر الممثل المصري أحمد رزق مؤخراً إلى الأراضي المقدسة لأداء شعائر العمرة، كما اعتاد كل عام.

من جهة أخرى، يغيب رزق عن السباق الرمضاني هذا العام بعد تأجيل مسلسله "رشيد عارف أسرار"، الذي كان سيجمعه مع الممثلة اللبنانية نور في ثاني تجربة لهما معاً بعد مسلسل "الاكسلانس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

سينمائياً، انتهى رزق من تصوير دوره في فيلم "الليلة الكبيرة" مع المخرج سامح عبد العزيز.

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