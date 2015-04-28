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ديفيد بيكهام يختار المغرب للاحتفال بعيد ميلاده الـ40

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الثلاثاء 28-04-2015 01:56

قرّر النجم David Beckham أن يحتفل بعيد ميلاده الـ40، خلال الأسبوع المقبل في المغرب، برفقة أصدقائه المقرّبين وزوجته Victoria.

وقد اختار النجم وزوجته مدينة مراكش للاحتفال، وتحديداً في منتجع بضواحي المدينة المغربية، يشتهر بانفتاحه على المطابخ العالمية، ويوجد بداخله ملعب كبير للغولف وبعض الحمّامات التركية الأنيقة.

وسيصطحب David معه في هذه الرحلة مجموعة من أصدقائه، منهم الممثل Tom Cruise وصديقه Dave Gardner مع حبيبته LIv Tyler، بالإضافة إلى المخرج Guy Ritchie وغيرهم.

يُذكر أنّ من المتوقّع أن يصل David Beckham وزوجته في نهاية الأسبوع هذا إلى المغرب على أن يتبعه جميع أصدقائه لاحقاً.

 

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