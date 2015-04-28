القبض على اثنين من قيادات جماعة الإخوان بأسوان بتهمة التحريض على العنف

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان خلال الساعات الماضية القبض على اثنين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة أسوان، لتورطهم بالتحريض على العنف وتوفير الدعم المالى لمثيرى الشغب من العناصر الإرهابية.

تم التحفظ على المتهمين تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق معهم فى هذه التهم.

وكانت مديرية أمن أسوان قد قامت بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى وتحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، بضبط اثنين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك فيما يتعلق بواقعة انفجار قنبلة محدثة صوت بجوار سور نقطة شرطة كيما السبت الماضى، حيث تم ضبط المتهم (محمد.د)، 65 سنة، بالمعاش، وهو أحد القيادات الإخوانية بتهمة التحريض وتوفير الدعم المالى للعناصر الإرهابية، وعثر معه على أوراق تنظيمية وإشارات لعلامات رابعة، كما تم ضبط المتهم (بيومى. ع)، 47 سنة، موظف.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيق.