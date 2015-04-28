ضبط مسجل شقى خطر بحوزته 26 لفافة هيروين بقسم ثان المحلة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة من القبض على عاطل مسجل شقى خطر فرض سيطرة مقيم منطقة الجمهورية سبق اتهامه فى 19 قضية متنوعة ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 19419 جنايات قسم ثان المحلة شروع فى قتل وبحوزته 26 لفافة هيروين بقصد الاتجار ومبلغ مالى من متحصلات البيع.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة والقوة المرافقة له من القبض على المتهم "محمود.ع.م"، 35 سنة، عاطل، مسجل شقى خطر (فرض سيطرة)، سبق اتهامه فى 19 قضية متنوعة ومطلوب فى القضية رقم 19419 جنايات القسم لسنة 2014 (شروع فى قتل)، وعثر بحوزته على 26 لفافة هيروين تزن 50 جراما، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر المحضر 5551 جنايات قسم ثان المحلة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.