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محافظ الوادى الجديد يحث العمال على الإنتاج خلال برقية تهنئة فى عيدهم

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محافظ الوادى الجديد يحث العمال على الإنتاج خلال برقية تهنئة فى عيدهم محافظ الوادى الجديد يحث العمال على الإنتاج خلال برقية تهنئة فى عيدهم
هنأ اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد جميع العاملين من أبناء المحافظة بمناسبة عيد العمال، حيث قام بإرسال برقية تهنئة للعاملين بمختلف المصالح الحكومية لتهنئتهم وحثهم على التفانى فى العمل والإخلاص فيه.

وقال محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى إننا نحتفى بهذه المناسبة الغالية التى تعلى قيمة العمل الشريف، وتؤكد اعتزاز بأبنائها العمال، جنود الإنتاج والعطاء الحريصون على إثراء مسيرة البناء والتقدم والرخاء متمنيا من الله أن يبارك مسيرة مصر الظافرة ورعاية جهود أبنائها من أجل تحقيق غدٍ أفضل ومستقبل مشرق.

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مصر 365

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