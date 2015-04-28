حكومة دبي الذكية تطلق تطبيقاً للتوظيف على متجر أبل

تحقيقاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى التحول إلى مرحلة الحكومة الذكية والمدينة الذكية، واستجابة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي بالإسراع للوصول إلى الحكومة والمدينة الذكية، من خلال الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتوافقاً مع مبادرة «حكومة دبي نحو 2021».

أطلقت دائرة حكومة دبي الذكية بالتزامن مع معرض الإمارات للوظائف 2015 تطبيقها الذكي «دبي للتوظيف» على متجر أبل، الذي نفذته إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية في الدائرة، باعتباره أحد الحلول والتطبيقات الذكية المتميزة، ويعد «دبي للتوظيف» التطبيق الذكي المخصص للبحث عن وظائف حكومية في دبي، عبر الأجهزة المحمولة. ويتيح الفرصة للخريجين الجدد أو المهنيين المتمرسين أصحاب الخبرة، التسجيل المجاني والبحث عن الشواغر المتوافرة في 18 جهة حكومية في دبي انضمت إلى التطبيق حتى الآن، والتقدم في الوقت نفسه بطلب التوظيف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الدائرة في مقرها بديوان صاحب السمو حاكم دبي، بحضور أحمد بن حميدان مدير عام الدائرة، ووسام العباس لوتاه مساعد المدير العام، ومروان بن حيدر المدير التنفيذي (للتخطيط والتطوير)، ومديري الإدارات والأقسام، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، للتعريف بالتطبيق الجديد.

تصميم

وتم تصميم التطبيق بواجهتين عربية وإنجليزية، وتزويده بمجموعة كبيرة من المزايا، التي تهم الباحثين عن الوظائف بهدف منحهم مزيداً من الراحة عند استخدامه؛ مثل: إنشاء حساب جديد، والوصول السريع للشواغر الوظيفية المتاحة، وإمكان استخدام الحساب نفسه الخاص ببوابة التوظيف الإلكتروني التابعة لحكومة دبي الذكية، والبحث حسب الدائرة وتاريخ النشر والكلمات المفتاحية، وإضافة الشواغر الوظيفية إلى «سلة الوظائف» للاطلاع عليها والتقدم لها لاحقاً، وإنشاء / تحديث الملف الشخصي.

كما يتيح التطبيق للمتقدمين للوظائف إمكان تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي على الفيسبوك، وتقاسم الشواغر الوظيفية عبر العديد من القنوات، والتقدم لوظيفة شاغرة، ومشاركة وظيفة شاغرة مع الأصدقاء، وبالطبع إمكان تحميل الملفات والسير الذاتية (من دروب بوكس أو من الهاتف الذكي)، إضافة إلى مشاهدة الإشعارات ذات الصلة ومتابعة حالة الطلب.

تضافر الجهود

وقال أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية «يأتي إطلاق هذا التطبيق الذكي متناغماً مع محور الخدمات الذكية المترابطة الوارد في استراتيجية حكومة دبي الذكية «2014-2017» الذي يستلزم تقديم الخدمات الحكومية عن طريق الهاتف المحمول والأجهزة الذكية والهواتف والأجهزة اللوحية، وبناء على نتائج احتياجات المتعاملين التي حصلنا عليها، وإيماناً منا بأهمية تضافر الجهود بين جهات حكومة دبي، بما يضمن تحقيق رؤية القيادة بتوفير كل ما يلزم من متطلبات تسهم في رضا وإسعاد كل من يقيم على ربوع إمارتنا، ودولتنا ويتعامل مع جهاتنا الحكومية سواء كان داخل الدولة أو خارجها، من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من الجهات الحكومية في مكان واحد»، مشيراً إلى أن التطبيق الجديد سيسهم بشكل فعال في تعزيز تنافسية دبي على مختلف المؤشرات الدولية لتصبح أذكى الحكومات إقليمياً وعالمياً.

زمن قياسي

وأضاف قائلاً «استطاع فريق العمل في إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية تنفيذ هذا المشروع في زمن قياسي خلال شهرين من العمل الجاد والمتواصل حتى في أيام الإجازات الرسمية بالاستفادة من الكوادر الفنية والتقنية الداخلية المؤهلة، ومن غير دعم تقني من مصادر مختصة خارجية.

إن إطلاقنا لهذا التطبيق يمثل توفيراً على صعيدين: التكلفة المادية على الجهات الحكومية لناحية أن هذا التطبيق هو خدمة مركزية مشتركة تعفيها من بذل مصروفات إضافية، كل على حدة، والصعيد الثاني هو توفير وقت الباحثين عن وظائف في مخاطبة العديد من الجهات، كل على حدة، وهو ما يصب دوماً في مصلحة هدف «إسعاد الناس» بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم. ومن هذا المنطلق يمكن للمتعاملين أيضاً التعبير عن مدى رضاهم عن التطبيق بالنقر على أيقونة «مؤشر السعادة» الموجودة في صفحة التطبيق».

التزام

أكد أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية :«تنبع مشاركة دائرة حكومة دبي الذكية في المعرض من التزامنا بسياسة توطين الوظائف المتوافرة لدينا في مجالات متعددة منها: تقنية المعلومات، وفي المجال الإداري، والاستراتيجية والحوكمة، والاتصال المؤسسي، والإبداع للمساهمة في إيجاد جيل من قادة المستقبل من المواطنين الموهوبين القادرين على تسلم المناصب القيادية اللازمة للوصول بدبي إلى المدينة الأذكى في العالم؛.