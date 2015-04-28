معرض الإمارات للوظائف في نسخته الـ15 ينطلق اليوم

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 15 من معرض الإمارات للوظائف في القاعات (5 و 6 و7 و8) بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 30 أبريل الجاري بمشاركة ما يقارب 160 مؤسسة ودائرة وجهة حكومية وخاصة، بتنظيم مشترك بين هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والمركز التجاري.

ويتيح المعرض الفرصة لحوالي 18 ألف مواطن من الخريجين والمهنيين الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، حيث يتوقع المنظمون زيارة ما يفوق هذا العدد، إذ استطاع المعرض أن ينمو ليصبح المنصة الأبرز في التوظيف والتدريب والتعليم والتواصل للمواطنين في الدولة، مع ما يتيحه من مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل، والتدريب في قطاعات مثل الطيران، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والخدمات المالية، والضيافة، وتجارة التجزئة، والتقنية، والسياحة، والسفر، على أرضية متخصصة تتيح لأكثر من 160 مؤسسة وشركة من كافة الأشكال والأحجام من الشركات العاملة في الدولة، والتي تتراوح بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، إمكانية الوصول المباشر إلى مواطنين حاصلين على شهادات علمية مرموقة ويتمتعون بالكفاءات والمهارات العالية ومن مراحل مختلفة من التطوّر الوظيفي.

قصص النجاح

وتلقي معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة مدير عام مكتب إكسبو دبي 2020 العضو المنتدب للجنة العليا لمعرض إكسبو دبي 2020، الكلمة الافتتاحية للمعرض، وستتناول خلال جلسة تمتد لساعة من الوقت، قصص نجاح ملهمة تتحدث خلالها عن مسيرتها المهنية الشخصية، وتركّز فيها على فرص التوظيف والتعليم الفريدة التي تبرز أطر العمل الرامية إلى تنفيذ الخطط التنموية الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة، وتنفيذ مشروع إكسبو 2020 دبي، وتجسيد رؤية الإمارات 2021.

وأقام معرض الإمارات للوظائف 2015 مرة أخرى، بوصفه منصة أساسية للتعليم، اتفاقيات شراكة مع خبراء إقليميين لتقديم سلسلة من الفعاليات المتخصصة تشمل دورات تدريبية، وورش عمل للتطوير المهني، وندوات تحفيزية، من شأنها تحقيق المنفعة لمرشحي الوظائف الإماراتيين، والشركات المشاركة، وخبراء الموارد البشرية.

ورش عمل تفاعلية

ويشهد المعرض اليوم ورشة عمل تفاعلية ينظمها "بيت دوت كوم"، مجتمع التوظيف الرائد على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقام تحت عنوان "كيفية اللجوء إلى التسويق المهني الشخصي لتعزيز المسيرة المهنية"، تشرح آلية رفع مستوى الوعي بين المهنيين الإماراتيين بشأن أهمية إدارة المرء لحضوره على الإنترنت، من أجل ابتكار سمعة شخصية مهنية قوية.

كما يستضيف "بيت دوت كوم" جلسة نقاش تحت عنوان "الرؤى والأدوات وأفضل الممارسات في توظيف الشباب الإماراتيين واستبقائهم في القطاع الخاص" يوم الخميس 30 أبريل، ستتناول عدداً من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجهها جهات التوظيف في القطاع الخاص، والمسؤولون في الإدارات التنفيذية، فيما يتعلق باستقطاب أصحاب المواهب الإماراتيين من ذوي المهارات العالية، والرغبة في استبقائهم والحفاظ عليهم.

ويعتزم موقع "لينكد إن"، أكبر شبكة إلكترونية تجمع المهنيين في العالم، ترؤس جلسة بعنوان "استعراض مسيرة توظيف الطلبة"، وذلك غدا الأربعاء، يتم خلالها تسليط الضوء على أحدث الأفكار بشأن مواضيع تهمّ أصحاب العمل ومسؤولي التوظيف، تشمل التعرّف على أصحاب المواهب وتعيينهم، والنقلة النوعية الحاصلة في توظيف الطلبة.

شراكة

وعقد معرض الإمارات للوظائف شراكة مع شركة "بيغ سكرين" الشرق الأوسط، وهي شركة جديدة مقرها دبي، تابعة للشركة البارزة في برمجيات الحوسبة السحابية "سي آر إم"، من أجل إلقاء الضوء على أفضل الممارسات في مجال التوظيف، في ضوء الدور الكبير الذي تلعبه التقنيات والابتكار في عالم الأعمال اليوم، وستقوم الشركة بإطلاق تقنية مبتكرة وفريدة من نوعها لعقد المؤتمرات عبر الفيديو، للمرة الأولى في المنطقة، وتسمح خدمة "فيديو بوث"، التي ستكون منتشرة بشكل ملائم في قاعات المعرض، للزوار بتجربة تسجيل سيرهم الذاتية تسجيلاً مصوراً بالفيديو وبطريقة مهنية باستخدام أحدث ثورة في التسجيل بالفيديو.

تطوير

ويعتبر معرض الوظائف حدثاً ذا أهمية بالغة يسهم في تمكين مواطني الدولة من ذوي الكفاءات في كافة المجالات من الالتقاء مباشرة مع مسؤولي التوظيف، ومديري الموارد البشرية في كبرى المؤسسات والشركات، حيث تم تنظيمه بهدف إتاحة الفرصة أمام الباحثين عن عمل للاطلاع على العديد من فرص التدريب والتوظيف، علاوة على إمكانيات فريدة للتواصل والإمساك بالخيوط التي تقود إلى الوظائف، والتعرف على الشركات ومقابلة مسؤولي التوظيف، وتقديم طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة والانخراط في فرص التدريب الداخلي الهادف إلى التوظيف.

كما يتيح المعرض الفرصة أمام المواطنين للحصول على معلومات عديدة ومنوعة حول عدة محاور أبرزها: فرص العمل المتاحة لدى الشركات والمؤسسات ومعلومات عامة عن هذه الجهات، وسوق العمل والقطاعات المتنوعة، وفرص التدريب والتعليم المتاحة في السوق.

التوطين.. تحديات وفرص

ومن المقرر أن تستعرض هذه الدورة من معرض الإمارات للوظائف، مجمل التحديات والفرص التي تواجه الشركات وموظفي الإدارات التنفيذية الساعين إلى استقطاب الشباب الإماراتيين وتوظيفهم واستبقائهم في الشركات العاملة في القطاع الخاص، إذ يتناول الحدث الأهمّ للتوظيف والتدريب والتعليم، والموجه لمواطني دولة الإمارات، هذا الموضوع بالنقاش المفصّل في جلسة حوارية رئيسية يقيمها موقع التوظيف الأبرز بالمنطقة "بيت دوت كوم" تحت عنوان "الرؤى والأدوات وأفضل الممارسات في توظيف الشباب الإماراتيين واستبقائهم في القطاع الخاص"، فمع تحوّل الاقتصاد الإماراتي من اقتصاد معتمد على الموارد الطبيعية إلى نموذج معتمد على الموارد البشرية تدفعه محركات التعليم والإبداع والابتكار، فإن المطلوب من القطاع الخاص وضع استراتيجيات وسياسات كفيلة باستقطاب المواطنين الإماراتيين ذوي المهارات العالية للعمل فيه والحفاظ عليهم واستبقائهم.

رؤى وأفكار

وتستعرض جلسة "بيت دوت كوم" رؤىً وأفكاراً تتمحور حول الأساليب المتعلقة بالترويج لتمثيل أوسع للمواطنين الأكفاء في القطاع الخاص، وسوف تقدّم بهذا الشأن نتائج أحدث البحوث وتتناول عدداً من الموضوعات ذات الأهمية المتزايدة، من بينها زيادة جاذبية القطاع الخاص كنقطة انطلاق مهني للإماراتيين الشباب، وتضمين ثقافة العمل بالقطاع الخاص في المؤسسات التعليمية، ورفع مستوى الوعي بين أولياء الأمور والطلبة، عبر الترويج للوظائف وفرص العمل في القطاع الخاص من خلال تنظيم معارض للوظائف وحلقات نقاش وجلسات إعلامية تعقد دورياً في المدارس والكليات والجامعات.

ويشهد معرض الإمارات للوظائف هذا العام زيادة كبيرة في مشاركة جهات من القطاع الخاص، في ضوء دعم ظلّ يشهده على مدى دوراته الماضية من عارضين يمثلون كلاً من القطاعين العام والخاص.

جلسة حوارية

أعرب سهيل مصري نائب الرئيس للمبيعات في "بيت دوت كوم" عن سعادته باستضافة معرض الإمارات للوظائف جلسة حوارية متخصصة، معتبراً أن الهدف منها "تسليط الضوء على معلومات مهمة بشأن توظيف المواطنين واستبقائهم في القطاع الخاص". وقال: ندرك في "بيت دوت كوم" أن زيادة تمثيل الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص أمر ضروري لتطوير مشهد التوظيف في البلاد، وقد نجحنا خلال الجزء الأكبر من العقد المنصرم، بمساعدة الشركات في دولة الإمارات، المحلية منها والعالمية، على تحقيق أهداف التوطين.

وتوقع أن تشهد أعداد المواطنين الإماراتيين ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات العشر المقبلة. قائلاً: معظم الشركات المهمة في المنطقة، ممن نحن على اتصال منتظم معها، تنشط على كافة المستويات الوظيفية والأدوار المهنية للاستفادة مما ينطوي عليه الازدياد السكاني من إمكانيات إنتاجية، ومن المهم أن نلحظ أن بحوث "بيت دوت كوم"، لا سيما استطلاع الرأي الذي أجرته في مايو 2013 حول "مدى نجاح جهود التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي" خلصت إلى أن 36 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن أفضل طريقة لتوظيف المواهب الوطنية هي من خلال مواقع التوظيف الإقليمية المتخصصة.

أسماء الشريف لــ« البيان »: 16 ألف متر مربع مساحة المعرض

أكدت أسماء الشريف المدير التنفيذي للمعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي لـ«البيان» أن المعرض يهدف إلى توفير منصة مثالية تمنح أصحاب العمل، في القطاعين الخاص والحكومي، فرصة التعرف على المواهب والكفاءات الإماراتية، وطرح الفرص الوظيفية التي تلبي طموحاتهم المهنية، مشيرة إلى أن المعرض شهد توسعاً كبيراً في المساحة المخصصة للعرض منذ انطلاقته، حيث بدأ دورته الأولى على مساحة كلية تبلغ 1،224 مترا مربعا ليصل في هذا العام الى 16ألفاً و 680 مترا مربعا، استجابةً للزيادة الكبيرة في عدد العارضين الذي وصل الى أكثر من 160 عارضاً

وقالت: « جاء هذا النمو في المساحة وعدد العارضين ليواكب ويتماشى مع التطور السريع الذي تشهده الدولة على كافة الصعد، وأتى ايضا كبديلٍ لمعرض الوظائف السنوي الذي كانت تنظمه كليات التقنية العليا بشكل مستقل في حرمها الجامعي، حيث شهد المعرض في نسخته الأولى عام 2000 التجمع الأول من نوعه لطلاب، وطالبات، وهيئة التدريس بالكليات في دبي، والشارقة للمشاركة في معرض مخصص للوظائف تم تنظيمه بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وتضمن مجموعة متنوعة من الندوات وورش العمل».

أهمية

وأوضحت أنه في عام 2002 اكتسب معرض الإمارات للوظائف أهمية كبرى حين وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على خطة التوطين الاتحادية في الوزارات لاستيعاب الخريجين والباحثين عن وظائف من مواطني الدولة أو تقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية.

وذكرت أن معرض الإمارات للوظائف اكتسب على مدار تاريخه مكانة رائدة وأهمية كبرى لدى شركات القطاع الخاص التي تتطلع باستمرار إلى رفع عدد الإماراتيين بين الكوادر العاملة لديها، ووصل هذا الاهتمام بالكفاءات والمواهب الإماراتية أقصى مدى في العام الماضي، حين أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عام 2013 عاماً للتوطين.

(لمشاهدة ملف "معرض الوظائف" pdf اضغط هنا)

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