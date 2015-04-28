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شرطة مكة المكرمة تطلق مشروع إدارة بلا تدخين

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شرطة مكة المكرمة تطلق مشروع إدارة بلا تدخين شرطة مكة المكرمة تطلق مشروع إدارة بلا تدخين

    افتتح مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي أمس مشروع إدارة بلا تدخين والذي أقيم بالتعاون مع جمعية كفى بجدة وبمشاركة المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبحضور رئيس مجلس إدارة كفى عبدالله العثيم والمدير العام للجمعية الدكتور صلاح الشيخ وعدد من ضباط شرطة منطقة مكة المكرمة.

وتجول اللواء الصولي على المعارض المشاركة في البرنامج وبعدها زار العيادة المتنقلة التابعة لجمعية كفى وأخذ فكرة مختصرة عن عمل العيادة وطرق الإقلاع مع الاخصائي جمعان المالكي والتي ابدى اعجابه الكبير بها.

من جهته، شكر مدير عام الجمعية الدكتور صلاح الشيخ اللواء الصولي وجميع أفراد شرطة منطقة مكة المكرمة على التعاون الكبير وتذليل العقبات من أجل إقامة برنامج إدارة بلا تدخين والذي يهدف إلى توعية الدوائر الحكومية بخطورة التدخين واضراره وتحصين الادارات الحكومية من هذه الآفة الفتاكة.

وفي ختام الجولة تبادل مسؤولو شرطة منطقة مكة المكرمة وجمعية كفى الدروع التذكارية.

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