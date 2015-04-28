أوباما يتعهد بتقديم المساعدة لمواجهة أعمال الشغب في بالتيمور

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الليلة اتصالا هاتفيا بعمدة مدينة بالتيمور ستيفاني بلاك، حيث اطلعته على آخر مستجدات أعمال الشغب التي تجتاح المدينة الواقعة بولاية ميريلاند الأمريكية.

وقال البيت الأبيض – في بيان له – أن أوباما تعهد خلال الاتصال بتقديم كافة المساعدات اللازمة لمجابهة أعمال الشغب التي اندلعت عقب تشييع جثمان مشتبه به أمريكي من أصول إفريقية كان قد توفي الأسبوع الماضي متأثرا بإصابته خلال توقيفه بأحد السجون في بالتيمور.

من ناحية أخرى، أجرى اوباما مباحثات حول الوضع في بالتيمور مع وزيرة العدل الأمريكية الجديدة لوريتا لينش والتي تولت منصبها رسميا أمس الاثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حاكم ولاية ميريلاند لاري هوجان وضع قوات الحرس الوطني في حالة تأهب للتدخل في حال الضرورة.

وكان ما لايقل عن سبعة من ضباط الشرطة الامريكية قد اصيبوا خلال اشتباكات مع مئات من المتظاهرين معظمهم من المراهقين في حين تعرض الحي التجاري بمدينة بالتيمور لأعمال سلب ونهب واسعة مما أسفر عن اعتقال عشرات من المتظاهرين.

أ ش أ