ركود العقار ينتظر آليات «رسوم الأراضي»

جاء قرار مجلس الوزراء قبل شهر بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز وقيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، في وقته المناسب ليحسم الكثير من الجدل والتكهنات التي طغت طوال الفترة الماضية على كل النقاشات المجتمعية المتعلقة بسوق العقار، ولتضع الإرادة الملكية حدا لكل الممارسات والخلل والتجاوزات التي شوهت هذا السوق وعانى منها طويلا وضيقت على المواطنين فرص أو "حلم" تملك أرض وبناء مسكن، لتلامس القيادة بذلك هم الكثير منهم، وتؤكد مجدداً أنها قريبة من كل همومهم واحتياجاتهم وأنها تتدخل متى ما لزم الأمر ذلك لضبط الأمور أو حسمها متى دعت الحاجة.

ويتناغم هذا القرار التاريخي مع حزمة القرارات التي أقرتها الدولة مؤخرا بهدف تسريع وتسهيل فرص تملك المواطن للأرض وبناء السكن، ورغم أن آليات تطبيق القرار لا تزال تدرس داخل أروقة مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية إلا أن انعكاساتها وتأثيرها باتت تلوح في الأفق نوعاً ما في سوق العقار، في وقت نلحظ فيه تباينا في وجهات النظر بين المحللين والاقتصاديين والعاملين في قطاع العقار والتطوير العقاري حول النتائج المتوقعة على السوق وماستكون عليه أسعار الأراضي حال تطبيقه.

ويبقى التحدي الأكبر هنا في سرعة إقرار آليات فرض الرسوم وتطبيقها بشكل عاجل والاستمرار في متابعة تفعيل القرار لكبح جماح الاحتكار وخفض الأسعار للمستوى المعقول، كما يتطلب القرار حزمة من التنظيمات والتشريعات الاخرى التي ينبغي أن تدعم وتتكامل مع هذا قرار فرض الرسوم ليؤتي فاعليته المرجوة ويلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع كتفعيل بعض الأنظمة السابقة وتسريع الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بتعاملات هذا السوق وتسهيلها بما ينسجم مع توجه الدولة لتنظيم سوق العقار وإعادة ضبطه.

"ندوة الثلاثاء" لهذا الأسبوع تناقش مع عدد من المختصين من عقاريين ومطورين ومستثمرين في سوق العقار هذه القضية الساخنة وأبعاد القرار واستشراف تأثيره على أسعار الأراضي سعياً لتقديم رؤى واقعية تسهم في تكامل الصورة بما يخدم المشروع في قراره النهائي المنتظر صدوره قريباً.

ليست حلاً

في البداية تحدث "عجلان العجلان" عن الرؤية العامة لقرار مجلس الوزراء لدراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء وانعكاساته على قطاع العقار والإسكان بشكل عام قائلاً: إن القرار ينص على دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، مضيفاً أنه إذا نظرنا إلى القرار ومسبباته نجد الهدف هو حل مشكلة الإسكان في المملكة، مبيناً أنه من حيث المبدأ لا اعتراض، لكن الرسوم ليست هي الحل؛ لأنه لو نظرنا إلى المشكلة نجد أن لها أسباباً كثيرة متمثلة في بطء الإجراءات الحكومية وطولها وسلامة الصكوك، وكذلك يستغرق استخراج التصاريح والرخص من الجهات الحكومية المختلفة وقتاً طويلاً، مؤكداً على أنه إذا استطعنا تقليل الفترة الزمنية الخاصة باستخراج التصاريح والمخططات المتعلقة بتطوير الأراضي السكنية فسوف نخلق المزيد من العرض للأراضي الصالحة للسكن، مما يخلق كذلك توازناً في أسعار العقار.

العجلان: السوق العقاري تشوبه الفوضى والرسوم ليست حلاً دون تسريع إجراءات المستثمرين

أهداف أخرى

وعلّق "ماجد الحقيل" قائلاً: إن قرار مجلس الوزراء هو عبارة عن توجه لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من أجل إيجاد منفذ لانخفاض أسعار الأراضي، مضيفاً أن مجلس الوزراء كان واضحاً في لائحة القرار الذي نص على إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، والهدف من ذلك في الأساس هو حل مشكلة الإسكان، مبيناً أن فرض الرسوم على الأراضي له أهداف أخرى مختلفة مثل دعم البنية الأساسية ورسم التوجهات المستقبلية، وكذلك تنظيم أسعار الأراضي، ذاكراً أن هناك استراتيجيات كثيرة عادة ما تلعب الرسوم دوراً أساسياً فيها، من أجل إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل على المدى القصير أو الطويل، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء يعمل على إعداد آليات وترتيبات تنظيمية لفرض الرسوم، وأن منبعها هو فهم الاستراتيجية الحقيقية والمنفعة العامة، وأنه ربما ستكون هناك أكثر من استراتيجية لكنها ستنحصر في اثنتين هما؛ استراتيجية دعم البناء داخل المدن للحد من توسع المدينة، وهذه سيتمخض عنها ضريبة احتواء العقار دون تطوير، وثانياً استراتيجية التنفيذ، والتي تتعلق بفرض ضريبة التنفيذ، وهي تستخدم للحد من المضاربة في الأراضي.

الحقيل: العقار يعاني تداخل الصلاحيات ومتفائل بالدور الجديد للمجلس الاقتصادي

وأضاف: القرار غير واضح الأهداف سوى حل مشكلة الإسكان، لكن في الحقيقة أن لها أكثر من سبب كبطء الإجراءات، وعدم وجود شفافية، وأحياناً نجد أن هناك تداخلاً في صلاحيات بعض الوزارات في عملية استخراج الصكوك، كذلك عدم توفر البنية الأساسية في البلد، إذ يمكنك أن تتوسع في البناء السكني لكن لن تجد تلك البنية، متوقعاً أن يكون للرسوم أهداف أخرى، فعلى سبيل المثال نرى أن المدن قد توسعت بشكل كبير وأن البنية الأساسية فيها تحتاج إلى صيانة لوقت طويل، وهنا قد تكون للرسوم فوائد في هذا المجال.

أنظمة التمويل

وأوضح "إبراهيم الدرويش" أن القرار الذي صدر ينص على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لكن الآلية الخاصة به لم تصدر حتى الآن، متسائلاً: هل هي رسوم أم ضرائب؟، لأن هناك فرقا بينهما، مضيفاً أن الرسوم لها شرطان؛ فإذا كانت صادرة لتخفيض قيمة الأرض يجب أن تصدر خلال سنة الآلية بشكل كامل، وإلاّ سيكون هناك تأثير عكسي؛ لأن الناس متوقفون عن البيع والشراء مما قد يتسبب في حالة ركود، الشرط الثاني أن يتبعها حزمة من القرارات المتكاملة في شكل منظومة، متسائلاً: كيف سيكون نظام الجباية بالنسبة للرسوم؟ مبيناً أنه قد تعدل بعض الأنظمة إذا تم تخفيض أسعار الأراضي، وستكون هناك زيادة في الطلب، وحتى تكون هناك زيادة يجب أن تكون هناك قدرة شرائية، وبالتالي يجب معالجة أنظمة التمويل أو أنظمة الاعتماد، حيث اننا لو خفضنا أسعار الأراضي فقد لا نجد من يشتري لعدم وجود المال الكافي لديه، فمثلاً لو خفضنا قيمة إحدى الأراضي من مليون ريال إلى (700) ألف ريال فقد لا نجد لها مشتر بهذا السعر، إذاً لا بد من علاج للمنظومة الائتمانية، مشيراً هنا إلى الإجراءات الخاصة بالتطوير وكيفيته، فإذا لم يتبع هذا النظام عدالة فلن يكون حليفه النجاح، ومثال على ذلك نظام القصَّر، حيث انه إذا بقيت أراضيهم فإنها ستتآكل؛ لأن النظام لدينا يتطلب أن تبقى الأرض محتفظاً بسعرها، ولو أُستثني أصبحنا بدون عدالة، كذلك هناك من لديه أرض وليس لديه مال، ففي هذه الحالة لا بد من إقرار نظام الائتمان أو التمويل، مُشدداً على أهمية أن تكون الأنظمة متوائمة مع بعضها البعض، وأن يتم تحديد نظام الجباية والتحصيل، وأن تكون الآلية واضحة مع تميزها بالعدالة في هذه الحالة.

الدرويش: فاعلية القرار تتطلب الشفافية والعدالة وآليات الرسوم يجب أن تصدر سريعاً لمعالجة الركود

وتوقع أن تكون لذلك ردود فعل عكسية على الأسعار، خاصةً إذا كان القصد من النظام تخفيض أسعار الأراضي، ولو سلمنا جدلاً أنه تم تخفيض سعر الأرض، فهل يعود ذلك على المسكن؛ لأن الهدف من شراء الناس للأرض هو بناء مسكن.

أراضي القُصّر

وعن أراضي القُصّر التي هي تحت سلطة الدولة، أكد "إبراهيم الدرويش" على أن العدالة تحتم ذلك، لأن هناك أراضي للدولة والقانون يطبق على السوق بشكل عام، مضيفاً أن المطلوب تطبيق الرسوم بعدالة وترك الآلية للسوق من حيث العرض والطلب، مبيناً أنه لا يجوز أن يُزاد على فرد - مثلاً - في الرسوم دون أن يفعل شيئاً، حيث سيضطر أن يزيد في السعر على الآخر، خاصةً إذا كان غيره لا يُزاد عليه، وقد يترتب على ذلك توقف الأراضي دون استخدامها، موضحاً أنه إذا طُبقت الرسوم بشفافية وبنظام جباية واضح وبعدالة وبجميع الأنظمة بشكل متكامل مع بعضها البعض فإن ذلك سيؤثر على سعر الأرض في حدود (15%).

أنظمة معطّلة

وقال "ردن الدويش": إن قرار فرض رسوم على الأراضي جاء في الوقت المناسب، وبإذن الله سيكون داعماً قوياً للتنمية والاقتصاد، وسيساهم مباشرة في كل المشروعات التنموية، وليس الأمر مقتصراً على المساكن، لأن جميع المشروعات يمكن أن تتعطل لسبب الأراضي، خاصةً المنشآت المتوسطة والصغيرة، ولعلكم تدركون مدى تأثير هذه المنشآت في دعم الاقتصاد في جميع دول العالم، حيث نجد أن معظم مشروعات الشباب رائعة لكنهم يصطدمون بمشكلة الأرض واحتكارها وعدم البيع، وبالتالي فإن الرسوم ستساهم في جعل ملاك الأراضي يتحركون في بيع أراضيهم مما يؤدي إلى زيادة الأراضي المعروضة للبيع ومن ثم تقل الأسعار، مضيفاً أن الرسوم فقط غير كافية لأن هناك آلية سبق أن طرحت ولم تكن كافية ومجدية، والآن لدينا نظامان معطلان تماماً وهما نظام هيئة التثمين، والنظام الخاص بالتسجيل العيني، مبيناً أن نظام هيئة التثمين يتعلق بمعرفة سعر ومالك الأرض؛ لأن هناك كثيراً من الأراضي فيها أكثر من صك وبالتالي يترتب على ذلك مشكلة في قضية الملكية، وهذا من باب التعطيل في التسجيل العيني، ذاكراً أنه إذا لم يتم تفعيل نظام التسجيل العيني سيكون نظام فرض الرسوم على الأراضي مثل نظام التسجيل العيني الذي صدر عام 1423ه لكنه إلى الآن مازال معطلاً، وهو نظام مرتبط مباشرة بنظام فرض الرسوم، مشيراً إلى أن هيئة نظام التثمين الذي تم إقراره منذ فترة من قبل وزارة التجارة مرتبطة كذلك بنظام الرسوم لكنها مازالت أيضاً معطلة منذ عامين تقريباً، متسائلاً: كيف نستطيع أن نفرض رسوماً على أراض ونحن لا نعرف ثمنها وقيمتها الحقيقية؟ بل ولا أعرف من يملكها؟

الدويش: رسوم الأراضي جاءت في وقتها وينبغي أن تتناغم مع نظامي التثمين والتسجيل العيني

وأكد على أن نظام رسوم الأراضي إذا تم تطبيقه على الجميع سيكون داعماً للاقتصاد والتنمية مع تضرر البعض؛ لأنه دائماً ما نجد في كثير من الأنظمة التي تصدر أضراراً جانبية، مبيناً أن لدينا مشكلة في إصدار القرارات تتعلق بعدم متابعة القرار بعد صدوره؛ لأن إصدار نظام الرسوم دون تنفيذه بلا شك سيضر بالعقار، وسيؤدي أيضاً إلى إخراج كثير من العقاريين من السوق، مُشدداً على أهمية تنفيذه مباشرة دون تأجيل، وبشكل متناسق مع الأنظمة الأخرى مثل نظام هيئة التثمين، ونظام التسجيل العيني.

نحتاج منظومة من الإجراءات

وتداخل "عجلان العجلان" قائلاً: إن فرض الرسوم على الأراضي ليس حلاً سحرياً، كذلك ليس من المعقول أن نقول ان فرض الرسوم سيؤدي مباشرة إلى تخفيض أسعار الأراضي، مضيفاً أنه من أجل تحقيق ذلك لا بد من وجود منظومة من الإجراءات؛ لأن العقار كغيره من السلع تخضع لنظام العرض والطلب، وأنه على متخذي القرار العمل على توفير الأراضي عن طريق تسريع وتسهيل الإجراءات الحكومية، وبالتالي زيادة العرض، ومن ثم يؤدي ذلك إلى توازن الأسعار، مبيناً أن فرض الرسوم سيتسبب في مشكلات كثيرة، ذاكراً أننا نعاني من أزمة الاسكان مما يتطلب توفير أراض، وهذا التوفير يحتاج التسهيل في الاجراءات للمستثمرين من أجل توفير ما نسبته (30%) من الأراضي، معتقداً أن هذه النسبة كافية من أجل خلق توازن في العرض، ومن ثم تحقيق توازن في الأسعار، لافتاً إلى أنه عندما تشتري أرضا خام بالمتر يؤخذ منها (40%) أي ما يقارب نصفها، وذلك عندما تقرر تطويرها، كذلك نلاحظ أن الدولة كانت تعمل بمهمة توفير البنية التحتية بشكل كامل، لكن اليوم يعمل بها المطور، وبالتالي تكاليف البنية التحتية تضاف إلى قيمة الأرض وتكلفتها، إضافةً الى ذلك هناك مخاطر على الأراضي، فعندما يتم شراؤها تحتاج الى تفريغ من كتابة العدل بواسطة موظفين حكوميين، وقد تحتاج إلى مبلغ "كاش" أو شيك مصرفي من أجل الحصول على الصك، وقد يكون بدون قيمة وغير معتد به، مما يزيد من المخاطر، وبالتالي يؤثر في السوق بأن لا تحصل على العائد والربح المالي الذي يوازي هذه المخاطر.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

وطرح الزميل محمد الغنيم سؤالاً ل "ماجد الحقيل"، قال فيه: هل يعيش السوق فعلاً فوضى، وأنَّ هناك أكثر من جهة تتدخل في هذه المشكلة، ممَّا يزيد من تعقيدات الأزمة؟

وأجاب "ماجد الحقيل": في السابق كانت كل هيئة تسعى إلى تطوير البلد من خلال منظومة واحدة، فوزارة البلديات كانت لها أهداف استراتيجية، ووزارة الإسكان كذلك كان لها أهداف استراتيجية، وحتى على مستوى الهيئات نجد أنَّ كل هيئة لها استراتيجية بعينها، ولكن الآن نجد أنَّ وزارة التخطيط تلعب دورا في توحيد هذه الاجتهادات والاستراتيجيات، ولنفترض – مثلاً - أنَّنا نريد أن ندعم المقاولين من خلال تحفيز المواطنين على البناء، فهل لدينا عدد كافٍ من المقاولين في الوقت الحالي لتنفيذ المشروعات الكبيرة التي تنفّذها الدولة؟ مُضيفاً: نحن - بلا شك - لدينا ندرة في عدد المقاولين، وأرى أنَّ الرؤية الاستراتيجية الآن مختلفة، حيث انَّ العمل الحديث الذي يؤديه المجلس الاقتصادي من خلال وزارة الاقتصاد إذا تمَّ العمل حسب ما ينبغي، فإنَّ جميع القرارات التي ستصدر، ومن بينها قرار فرض الرسوم سيكون أكثر واقعية لحل جميع المشكلات الخاصة بسوق العقار.

التحدي الأكبر في سرعة إقرار آليات التطبيق وتدعيمها بإستراتيجيات تقضي على ممارسات أصحاب المصالح

وأضاف أنَّ شركة الكهرباء كانت في السابق تنظر إلى المصالح الخاصة أكثر من المصالح العامة، وأُؤكِّد على ما أشار إليه الزميل "عجلان العجلان" من أنَّه في السابق إذا أردت أن تُطوِّر مشروع ما نجد مضايقةً من إحدى الوزارات، لأنَّهم يعتقدون أنَّك حقَّقت أرباحاً؛ لذلك هم يحرصون على أن تتحمَّل كُلَّ شيء، ممَّا يزيد التكلفة، وحينما نأتي إلى وزارة البلديات نجد أنَّها كانت تعتقد أنَّه من الذكاء أن تستقطع أكبر عدد ممكن من الخدمات ليست من مصلحة الحي، أضف إلى ذلك أنَّها لم تساعد في التخطيط العمراني للمدن، حيث نجد أنَّ مبلغ ال (40%) الذي تمَّ استقطاعه لم تتم الإفادة منه، سوى الشارع الذي تمَّ تصميمه بطريقة لا يمكن أن نصفه معها بأنَّه صديق للحي، لذا فإنّني متفائل خيراً من خلال الهيكلة الجديدة الخاصة بالمجلس الاقتصادي والتنمية أو من خلال الدور المناط بوزارة الاقتصاد.

حلول متكاملة

وتداخل الزميل "م. فهد الصالح" المتخصص في مجال التخطيط العمراني، قائلاً: أُثنِّي على ما ذكره الإخوة المتحدثون، إلاَّ أنَّ لديَّ رأيٌّ فيما صدر من قرار يتعلّق بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إذ أرى أنَّه قرار يصب في مصلحة البلد في مجال التطوير العمراني، كما أنَّ القرار سيؤدي إلى طيّ صفحة المحتكرين العقاريين وفتح صفحة جديدة للمطورين العقاريين، خصوصاً في حال تمَّ وضع الآليات التنظيمية، التي تخدم القطاع العقاري، كما سيكون له دور كبير في التطوير العقاري.

وأضاف: يجب ألاَّ يُنظر إلى هذا القرار على أنَّه سيُؤدي إلى حل مشكلة الإسكان، حيث انَّها مشكلة تحتاج إلى حلول متكاملة من عدة جهات، بيد أنّني أرى أنَّ هذا القرار هو حل لمشكلة الاحتكار، التي يعاني منها سوق التطوير العقاري، بل إنَّنا نجد العقاريين أنفسهم يعانون من هذه المشكلة، خصوصاً إذا أدركنا أنَّ هذه الأراضي بمساحات شاسعة ومخدومة بالعديد من الخدمات والمرافق، إلاَّ أنَّها – للأسف - محتكرة لعدد معين من التجار العقاريين، ممَّا تسبب في حرمان البلد من الإفادة منها في المجالات التنموية، ولن أنظر إلى هذه الأراضي من ناحية توفير السكن؛ لأنَّ توفير السكن للمواطن يحتاج إلى أمور كثيرة، كما أنَّ مثل هذا القرار قد يؤدي إلى رفع الأسعار، خصوصاً إذا عمل كل الملاك على تطوير هذه الأراضي، حيث سيحرصون على تعويض ما تمَّ دفعه في الوحدة السكنية، متسائلاً: هل سيكون هذا القرار داعماً ومحفزاً لأعمال التطوير العقاري المستقبلية إذا تمَّ إقراره؟

أين التحفيز؟

وتداخل "ماجد الحقيل" قائلا: في الواقع أنَّنا في المملكة ليست لدينا إحصاءات بعدد مُلاَّك الأراضي لكي تستطيع أن نبني عليها معلومة حول وجود احتكار من عدمه، والأمر الآخر هو أنَّه لا يوجد شخص يملك ما نسبته (1.4%) من أراضي المملكة، وكانت أكثر القطاعات التي تملك الأراضي هي القطاعات العسكرية، مثل: وزارة الدفاع والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ثمَّ بدأنا نسمع كثيراً في الفترة الأخيرة ترديد عبارة الاحتكار، ويا حبَّذا لو ركزنا من حيث البُعد الإعلامي على كلمة التحفيز، فلو كنت – مثلاً - أملك أرضاً صغيرةً كانت أم كبيرة، فما الذي يُحفّزني؟ وهل لديَّ قدرة ائتمانية للاقتراض؟ وهل لديّ قدرة على بناء بيتي؟ وهل هناك سوق تحفيزية، بحيث نجد مقاولين جيدين كشخص أو كمنظومة؟

الاستثمار في العقار

وأكد "عجلان العجلان" على أن عائدات الدولة والصرف على المشروعات أدت إلى خلق طفرة داخل البلد، حيث نجد توجهاً نحو المستشفيات والمدارس والمولات، وجميعها بسبب ارتفاع الدخل، مضيفاً أن أسعار العقار في الثمانينيات وصلت إلى حد معين وانخفضت حوالي (50%) بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة، واليوم العقار أسعاره في زيادة، مبيناً أنه لو سلمنا جدلاً ان هناك احتكاراً فهناك مستثمرون يريدون أن يستثمروا أراضي في السوق لكنهم يحتاجون إلى تسهيلات ويحتاجون إلى من يمكنهم على توظيف الأراضي، ذاكراً أن أغلب مدخرات المواطنين في مجال العقار، وقد سبق أن جربوا مدخراتهم في الأسهم ورأينا ماذا وقع من مأساة! لافتاً إلى أن مدخرات المواطنين منذ (50) عاماً كلها في العقار؛ لأننا كلنا نحرص على شراء الأرض لنا ولأبنائنا وجعلها ادخاراً لنا، وإذا ارتفع سعرها يتم بيعها، وبالتالي نكون خلقنا دوراناً اقتصادياً من الداخل، موضحاً أن جميع الناس يرون أن في العقار ملجأ جيدا للاستثمار.

حالة ركود

وقال "إبراهيم الدرويش": إن فرض الرسوم قد يكون جيدا في حالات، لكنه قد يكون "نكبة" في حالات أخرى، مضيفاً أن فرض الرسوم يتم على أي سلعة مستحدثة مثل الأطعمة والمشروبات المعلبة التي يتم تكرارها بأن يتم وضع نصف ريال على العلبة بأمر من الدولة، والتاجر بالتالي يزيد السعر على المستهلك، أمّا الأرض ليست سلعة مستحدثة؛ لأنها لا تتكرر، بل إن فرض رسوم عليها لا شك سيؤثر، وقد لاحظ ذلك من خلال المعهد الاسترالي أن م

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