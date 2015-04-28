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الإمارات تخصص 100 مليون درهم لإغاثة اليمن

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الإمارات تخصص 100 مليون درهم لإغاثة اليمن الإمارات تخصص 100 مليون درهم لإغاثة اليمن

أمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتخصيص 100 مليون درهم لدعم اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية عن وسائل إعلام رسمية بالإمارات قولها إن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وانطلاقا من سياسية الإمارات الداعمة الشعب اليمني.

وستذهب هذه الأموال للجنة العليا للإغاثة التي أعلن عن تشكيلها اليوم الاثنين برئاسة نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء، خالد بحاح لتتولى كافة قضايا الإغاثة للشعب اليمني، للتخفيف من محنته.

وكانت اللجنة قد حددت في مؤتمر صحفي قائمة متطلبات عاجلة لدعم المواطنين اليمنيين، فيما أعلنت عدن وتعز والضالع مدنا منكوبة.

وتأتي توجيهات الرئيس الإماراتي في “سياق السياسة التاريخية الثابتة التي تنتهجها دولة الإمارات في دعم اليمن الشقيق وشعبه خاصة في هذه الأزمة التي يتعرض لها اليمن جراء الانقلاب على الشرعية وتقويض أمنه واستقراره بقوة السلاح”.

أ ش أ

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