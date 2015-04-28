العزف على "آلات النفخ" يقلل من خطر توقف التنفس أثناء النوم

أكدت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون هنديون ونشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن العزف على آلة النفخ قد يقلل من خطر توقف التنفس أثناء النوم.

واختبر الباحثون الهنديون عبر الدراسة وظيفة الرئة لحوالى 64 شخصا الذين لعبوا على آلات النفخ و65 الآخرين الذين لم يفعلوا ذلك.

فوائد اللعب على آلات النفخ

ما هو توقف التنفس أثناء النوم

>ووجد الباحثون أنه لم يكن هناك أى اختلاف فى اختبارات وظائف الرئة فى المجموعتين، ولكن الأشخاص الذين لعبوا آلات النفخ انخفض لديهم خطر الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم.>وقال الباحثون إن هذا أمر مرجح للغاية لأن اللعب على آلات النفخ يقوى عضلات الشعب الهوائية العليا، وهذا أمر جيد للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.>وأوضح الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب خطير قد يترتب عليه توقف التنفس، وهذا يضر القلب وجميع وظائف الجسم لانخفاض كمية الأكسجين التى تدخل الجسم، والتى تغذى وظائف الجسم.

وقال مؤلف الدراسة سيلاس دانيال راج، من كلية طب ثرى بالاجى بمستشفى ولاية تاميل نادو، الهندية عبر بيان صحفى مرسل للمؤسسة الأوروبية الرئة، أن نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام بشأن الوقاية من توقف التنفس أثناء النوم عبر اللعب على آلات النفخ.

أفضل علاج لتوقف التنفس

>وأضاف راج أن العزف على آلات النفخ قد تصبح طريقة رخيصة وغير مكلفة لمنع توقف التنفس أثناء النوم للأشخاص المعرضون لخطر تطوير هذه الحالة.

وقدمت الدراسة خلال شهر أبريل فى مؤتمر النوم والتنفس فى برشلونة، إسبانيا.