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أكاديمية الفنون تمنح الفنانة القديرة شادية وحسين الجسمي وعبد الله الرويشد وعبادي الجوهر الدكتوراه الفخرية

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أكاديمية الفنون تمنح الفنانة القديرة شادية وحسين الجسمي وعبد الله الرويشد وعبادي الجوهر الدكتوراه الفخرية أكاديمية الفنون تمنح الفنانة القديرة شادية وحسين الجسمي وعبد الله الرويشد وعبادي الجوهر الدكتوراه الفخرية

أقيم مساء أمس الإثنين بمقر أكاديمية الفنون حفل بعنوان ( تفتخر بعروبتها) ، منحت خلاله الأكاديمية كلا من الفنانة القديرة شادية ، والفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان الكويتي عبد الله الرويشد والمطرب السعودي عبادي الجوهر الدكتوراه الفخرية تقديرا للأعمال الفنية القيمة والمتميزة التي قدموها طوال مشوارهم الفني الذي امتد لسنوات.

بدأ الحفل بكلمة لأحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون ، أكدت خلالها أن الأكاديمية تحاول جاهدة وبشتى الطرق أن تساعد الدولة في مجابهة الإرهاب الذي تتعرض له من خلال تقديم فن هادف يخلق مجتمعا واعيا ومثقفا.

وأعربت أحلام عن سعادتها بالإستجابة التي تلقتها من كل من الجسمي والرويشد وعبادي الجوهر الذين يقدمون فنا راقيا.

من جانبه ، قال الفنان حسين الجسمي ـ في تصريحات ، على هامش الإحتفالية ـ ” إنني سعيد جدا لحصولي على هذا التكريم وسعيد لوجودي في بلدي الثاني مصر التي أتشرف دائما بالتواجد فيها ، وأحب أن أشكر كل القائمين على العمل في أكاديمية الفنون التي تعتبر صرحا ثقافيا كبيرا ومتميزا”.

وقال الفنان الكويتي عبد الله الرويشد ” إن تكريم اليوم له شعور خاص بالنسبة لي ، وأنا أعشق مصر بدرجة كبيرة جدا لا أستطيع أن أعبر عنها ، وأعتقد أن الجميع سيعرف مدى حبي لمصر عندما يدركون أنني أوصيت أبنائي وعائلتي بأن يتم دفني في مصر بعد وفاتي”.

من جانبه ، قال الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر ” نحن في نفتخر بمصر ونعتز بتاريخها ، فمصر هي العراقة والحضارة والريادة ، شكرا لمصر وشكرا لشعبها الذي منحني هذا التكريم وهذه الدكتوراه الفخرية”.

وكان مسك الختام مع كلمة مسجلة للفنانة شادية التي قالت فيها ” شرف كبير لي أن يتم تكريمي من أكاديمية الفنون ، وأنا ما زلت على قيد الحياة ، ربنا ينصرك يا مصر ، تحيا مصر .. تحيا مصر”.
> أ ش أ

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