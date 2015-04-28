البيت الابيض: نراقب الوضع في بالتيمور عن كثب

أعلن البيت الابيض الليلة انه يراقب حاليا الوضع في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الامريكية عن كثب وذلك عقب اصابة ما لايقل عن سبعة من ضباط الشرطة الامريكية خلال اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين في المدينة.

واشارت الانباء انه تم استدعاء عشرات من قوات الشرطة الاضافية من مقاطعات اخرى بولاية ميريلاند بهدف دعم عمليات استباب الامن في المدينة.

في الوقت الذي طالبت فيه السلطات الامريكية سكان المدينة بالتزام منازلهم. وكان المتظاهرون الذين كان معظمهم من المراهقين قاموا بقذف قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة كما وقعت اعمال سلب ونهب واسعة في العديد من المحال التجارية باحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وجاءت الاشتباكات عقب تشييع جثمان مشتبه به امريكي من اصول افريقية كان قد توفي الاسبوع الماضي متأثرا باصابته خلال توقيفه باحد السجون في بالتيمور.

أ ش أ