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17 مصابًا في 5 انفجارات بمناطق متفرقة في بغداد

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17 مصابًا في 5 انفجارات بمناطق متفرقة في بغداد 17 مصابًا في 5 انفجارات بمناطق متفرقة في بغداد

تفجير انتحارى ضخم بوسط بغداد

أصيب 17 مدنيا إثر وقوع خمس انفجارات لعبوات ناسفة مساء أمس الاثنين في مناطق متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكر مصدر أمني وشهود عيان أن عبوة ناسفة انفجرت في حي الصحة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين، كما أصيب شخصان نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي الجهاد جنوب غربي بغداد.

وانفجرت عبوة ناسفة في شارع خمسة بمنطقة البياع جنوب غربي بغداد أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، كما انفجرت عبوة ناسفة في الشارع التجاري بمنطقة السيدية جنوب غربي بغداد أسفرت عن غإصابة خمسة أشخاص، فيما أصيب شخصان آخران في انفجار عبوة ناسفة في حي العامل جنوب غربي بغداد.

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت في وقت سابق مساء اليوم بحي المنصور غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل أربعة من المدنيين وإصابة 16 آخرين بجروح بعد تصادف مرورهم لحظة وقوع الانفجار.
> أ ش أ

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