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حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/4/28

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حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/4/28 حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/4/28
إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما توضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أمور سعيدة ستفاجأ بها والأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>ستفاجأ بأن الخطوة السابقة التى عارضتك فيها الكثير من مديريك فى العمل، تنجح بشكل غير مسبوق وهو ما يجعل نفس المديرين يعتذرون لك بطريقة عملية عن طريق ترقية لك أو صرف مكافأة لك.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.

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مصر 365

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