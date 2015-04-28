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مطار القاهرة يفتح تحقيقا موسعا لكشف واقعة تسلل "الحمار" للمطار

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مطار القاهرة يفتح تحقيقا موسعا لكشف واقعة تسلل "الحمار" للمطار مطار القاهرة يفتح تحقيقا موسعا لكشف واقعة تسلل "الحمار" للمطار
أكدت حنان عبد المنعم، المتحدث الإعلامى باسم هيئة مطار القاهرة، أن اللواء طيار أحمد جنينة قرر فتح تحقيق عاجل حول واقعة دخول الحمار إلى الصالة رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بمطار القاهرة، وكشف الثغرة الأمنية التى تسلل منها الحيوان، وذلك من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة.

وأضافت المتحدث الإعلامى باسم المطار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على قناة "صدى البلد"، وصول الحمار إلى المطار من طريقين، إما طريق العروبة، أو طريق السويس، مشيرة إلى أن وصول الحيوان إلى المطار من المؤكد أن يكون عن طريق نقله بسيارة نقل، وإطلاقه فى مطار القاهرة، وهو الأمر المرجح والمتوقع، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جارياً حتى الآن، وجميع المسئولين يطرحون كل الافتراضات حول الواقعة.

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مصر 365