أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

قاضى محاكمة «مبارك» يمنع دخول اللافتات

Google+ Print
قاضى محاكمة «مبارك» يمنع دخول اللافتات قاضى محاكمة «مبارك» يمنع دخول اللافتات

كتب : الوليد إسماعيل منذ 22 دقيقة

أرسل المستشار محمود الرشيدى، رئيس محكمة الجنايات، التى تنظر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه، وحسين سالم، فى قضية القرن، بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالى، خطاباً رسمياً للواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، طلب فيه حظر دخول أى لافتات إعلانية أو تحريضية ضد أى طرف من أطراف القضية لقاعة المحاكمة، حرصاً على عدم الإخلال بنظام الجلسة، وليتسنى لهيئة المحكمة مباشرة دورها، وصولاً لحكم عادل يكون عنواناً للحقيقة.

وتضمن الخطاب منح تعليمات مشددة بالقبض على من يرفع لافتة، أو يخل بنظام الجلسة، وإحالته للنيابة العامة فوراً، موضحاً أن هناك «قوة قبض» داخل القاعة، تتخذ مثل هذا الإجراء، حسبما تأمر به المحكمة. كما طلب الرشيدى من الصغير اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، لحفظ نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً ضرورة جلوسهم بأماكن متقدمة بالصفوف الأولى، قرب المنصة، ليتمكنوا من «متابعة كل شاردة وواردة»، وأداء رسالتهم النبيلة فى نقل وقائع جلسات المحاكمة بأمانة ودون صعوبة للرأى العام.

وتواصل محكمة الجنايات، برئاسة الرشيدى، اليوم، جلساتها، حيث تفض الأحراز، بعدما قررت فى جلسة أمس الأول عدم جواز نظر الدعوى المدنية، وإحالتها للمحكمة المختصة.

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة أعدت حيثيات حكمها بعدم جواز نظرها الدعوى المدنية، وأنها ارتكزت فى حيثياتها للحكم على حكم المستشار أحمد رفعت، الصادر فى 2 يونيو 2012، عندما أحال الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وأشار إلى أن المحكمة، بعد مطالعتها أوراق الدعوى، تبين لها أن الحكم الصادر من محكمة النقض، تطرق للشق الجنائى فقط، حيث قضى بإلغاء الأحكام سواء بإدانة مبارك والعادلى أو براءة باقى المتهمين، ولم يتطرق للشق المدنى، لذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى المدنية أمامها، طالما سبق الفصل فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام