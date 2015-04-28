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إبراهيم عيسى: أحكام الإعدامات الجماعية دليل على"استقلال القضاء"

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إبراهيم عيسى: أحكام الإعدامات الجماعية دليل على"استقلال القضاء" إبراهيم عيسى: أحكام الإعدامات الجماعية دليل على"استقلال القضاء"
أكد الإعلامى إبراهيم عيسى، أن أحكام الإعدامات الجماعية الصادرة مؤخراً، والتى تحرج خارجياً، دليل على استقلال القضاء المصرى ونزاهته، موضحاً: "لا يمكن أن تطلب الدولة من قضائها الحكم بإعدام 400 واحد"، مشددا على أنه دليل على استقلال القضاء.

وشدد "عيسى" على أنه لا يمكن لأى مسئول يعلم مردوها الرهيب على الدولة فى الخارج التفكير فيها إطلاقاً، ومن هنا لا يمكن القول بأن هناك ثمة تدخل فى القضاء.

وقال إبراهيم عيسى، عبر برنامجه "30/25" المذاع عبر فضائية "ON TV": "نجد كثيرا الحكم قاسٍ.. بناتنا المتهمات فى قضايا التظاهر ظروفهم قاسية جداً، ولا بد من إعادة النظر، فى المنسوب إليهم"، معلقاً "واثق ثقة مطلقة أن القاضى حكم من ضميره".

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مصر 365

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