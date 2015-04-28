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يوسف القرضاوى يهاجم أوروبا لانتقادها مذابح تركيا ضد الأرمن

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يوسف القرضاوى يهاجم أوروبا لانتقادها مذابح تركيا ضد الأرمن يوسف القرضاوى يهاجم أوروبا لانتقادها مذابح تركيا ضد الأرمن
أعلن يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، انحيازه لصالح تركيا فى قضية المذابح ضد الأرمن، التى ينسب للدولة العثمانية ارتكابها عام 1915، حيث هاجم دول الاتحاد الأوروبى واستخدم أوصاف مثل "التيار الحاقد" و"تزييف التاريخ" للهجوم عليها، واتهمها بشن حملة شرسة ضد تركيا.

وقال القرضاوى، فى بيان له، "إن تزييف التاريخ، ومحاولة تضخيم أعداد الأرمن الذين قتلوا فى هذه الأحداث، مع تجاهل أعداد مماثلة أو أكثر، من مواطنى الدولة العثمانية ورعاياها فى ذلك الوقت، لن تغير الواقع، ولن تدفع المنصفين إلى الانسياق وراء حملات التشويه المتعمد لتركيا فى عصر نهضتها وتقدمها وحريتها".

وقال: "إننا نساند تركيا.. الدولة المسلمة المستنيرة، المتقدمة العادلة، التى تضرب أروع الأمثال فى النهضة الممزوجة بالقيم، والتقدم المرتبط بالأخلاق".

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