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القوات العراقية تقتل 51 إرهابيًا من ” داعش” بصلاح الدين وقضاء مخمور

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القوات العراقية تقتل 51 إرهابيًا من ” داعش” بصلاح الدين وقضاء مخمور القوات العراقية تقتل 51 إرهابيًا من ” داعش” بصلاح الدين وقضاء مخمور

أرشيفية

قتلت القوات العراقية 51 إرهابيا من تنظيم(داعش) بصلاح الدين وقضاء مخمور شمال وغرب العراق، حيث تمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين من قتل 14 إرهابيا قرب مصفى”بيجي” بصلاح الدين شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن القوات التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين قتلت الارهابيين الـ 14 خلال محاولتهم التعرض لمصفى بيجي الأكبر بين مصافي نفط العراق من اتجاه منطقة “البو جواري”.. مشيرة إلى أن القوات تمكنت أيضا من تأمين ثلاثة منازل مفخخة والعثور على كميات من مادة سى 4..(C4 ) التي تستخدم في تصنيع المتفجرات بحي القادسية وحي الطين بتكريت.

وعثرت قوة تابعة لقيادة عمليات سامراء على 15 عبوة ناسفة و47 مقذوف في منطقة الطرشية ومقبرة الشيخ مهدي وفي ناحية يثرب عثرت قوة اخرى على 14 عبوة ناسفة ومقرا مفخخاً للارهابيين وثلاثة منازل مفخخة تمت معالجتها وفي منطقة البغدادي عثرت قوة تابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية على 12 عبوة ناسفة تمت معالجتها.

وقصفت طائرات التحالف الدولي مساء أمس  مقرات تنظيم داعش على محور الكوير– مخمور أسفرت عن مقتل 37 إرهابيا شمال غربي العراق.

وأشارت إلى أن القصف على مقرات داعش في سهل قراج التابع لقضاء مخمور أسفر ايضا عن جرح 21 من داعش.. وأن استهداف الطائرات لمنطقة حسن سقلاوي أسفر عن مقتل مسئول عسكري في التنظيم.

اأ ش أ

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