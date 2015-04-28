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رئيس الوزراء يوافق على منح هيئات التمريض مكافاة شهرية تشجيعية

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رئيس الوزراء يوافق على منح هيئات التمريض مكافاة شهرية تشجيعية رئيس الوزراء يوافق على منح هيئات التمريض مكافاة شهرية تشجيعية

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي منح هيئات التمريض الذين يعملون فترات مسائية بأقسام ” الحروق والإستقبال والطواري وطوارئ الولادة والغسيل الكلوي ومستشفيات الصحة النفسية بمختلف المحافظات مكافأة تشجيعية شهرية إعتبارا من أول إبريل الجاري.

وقالت بيان لها مساء اليوم أن المكافأة التشجيعية سيتم صرفها بنسبة 100 % من الأجر الأساسي لعضو التمريض الحاصل علي الدورات التدريبية في التخصصات المستحقة للمكافأة.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أنه سيتم منح ذات العلاوة بنسبة 50 % من الأجر الأساسي لعضو التمريض الغير حاصل علي أي دورات تدريبية موضحة أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وجه وزير المالية بضرورة توفير الإعتماد المالي الخاص بهذه المكافات.

أ ش أ

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