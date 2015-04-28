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صحيفة ألمانية : محاولة تجسس واشنطن على باريس كانت بعلم برلين ومساعدتها

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صحيفة ألمانية : محاولة تجسس واشنطن على باريس كانت بعلم برلين ومساعدتها صحيفة ألمانية : محاولة تجسس واشنطن على باريس كانت بعلم برلين ومساعدتها

نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية تقريرا قالت فيه إن الألمانية كانت على علم بمحاولات الولايات المتحدة التجسس على السلطات الفرنسية وشركات الدفاع الأوروبية منذ عام 2008.

وذكرت الصحيفة الألمانية ـ في تقرير أوردته على موقعها أمس الاثنين ـ أن النيابة العامة تحقق في مزاعم بأن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية عملت ضد المصالح الألمانية بتجسسها على أهداف أوروبية نيابة عن وكالة الأمن القومي الأمريكية.

ويزعم التقرير أن وكالة الأمن القومي مررت 800 ألف من بروتوكولات الإنترنت وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني إلى دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية للمراقبة.

ويفيد التقرير بأن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية راقبت 40 ألف هدف، بما في ذلك شركتا الدفاع يوروكوبتر و”إي آيه دي أس” التابعتان الآن لمجموعة إيرباص، والسلطات الفرنسية.

وكشف التقرير عن أن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية أبلغ مكتب ميركل عن العمليات في وقت مبكر من عام 2008.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الوثائق المقدمة إلى لجنة التحقيق في البرلمان الألماني تكشف بوضوح أن مكتب ميركل كان على علم بالوضع.

وتعهدت ميركل اليوم الاثنين بالتعاون مع سير التحقيقات ، وقالت ـ عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء البولندي في وارسو ـ “يتطلب الأمر أن نوضح المسألة بشكل شامل”.

ووصف سيجمار جابرييل نائب المستشارة المزاعم الأخيرة بأنها فضيحة ، وقال “ما حدث هنا بالفعل أمر فاضح ، فإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات ستكون واقعة غير مسبوقة”.
> أ ش أ

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