تونس في المرتبة 25 عالميا من حيث نزاهة الانتخابات الرئاسية

تصدرت تونس المرتبة 25 عالميا من إجمالي 127 بلدا في مؤشر نزاهة الإنتخابات بالنسبة للانتخابات الرئاسية ، والمرتبة 34 بالنسبة للانتخابات البرلمانية.

وذكرت وكالة أنباء تونس أن هذه الدراسة قدمها اليوم الخبير الأسترالي بجامعة سيدني “ألسندرو ناي” ، خلال ندوة اليوم بضاحية قمرت التونسية حول “الديموقراطية والحوكمة”.

وأضافت أن الدراسة المتعلقة بمقارنة تجارب انتخابية في العالم ، استندت إلى بعض المؤشرات كالقوانين والإجراءات الانتخابية وتقسيم الدوائر وتسجيل الناخبين والمرشحين والتغطية الإعلامية وتمويل الحملات الانتخابية وعملية الإقتراع والفرز.

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