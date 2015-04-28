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تونس في المرتبة 25 عالميا من حيث نزاهة الانتخابات الرئاسية

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تونس في المرتبة 25 عالميا من حيث نزاهة الانتخابات الرئاسية تونس في المرتبة 25 عالميا من حيث نزاهة الانتخابات الرئاسية

تصدرت تونس المرتبة 25 عالميا من إجمالي 127 بلدا في مؤشر نزاهة الإنتخابات بالنسبة للانتخابات الرئاسية ، والمرتبة 34 بالنسبة للانتخابات البرلمانية.

وذكرت وكالة أنباء تونس أن هذه الدراسة قدمها اليوم الخبير الأسترالي بجامعة سيدني “ألسندرو ناي” ، خلال ندوة اليوم بضاحية قمرت التونسية حول “الديموقراطية والحوكمة”.

وأضافت أن الدراسة المتعلقة بمقارنة تجارب انتخابية في العالم ، استندت إلى بعض المؤشرات كالقوانين والإجراءات الانتخابية وتقسيم الدوائر وتسجيل الناخبين والمرشحين والتغطية الإعلامية وتمويل الحملات الانتخابية وعملية الإقتراع والفرز.
> أ ش أ

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