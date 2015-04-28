برتوكول بين "البيئة" وجنوب سيناء لحل مشكلة صيد الأسماك بالبحر الأحمر

استقبل الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالمركز الثقافى البيئى ببيت القاهرة لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضى والسياحة والبترول والثروة المعدنية ومحافظة جنوب سيناء، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن تفعيل آليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية لمجموعات الصيادين من خلال فترات إيقاف الصيد بالبحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس بغرض حل كل مشكلات صيد الأسماك بالمنطقة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البروتوكول يعد بداية لتطبيق حل شامل لمشكلة تنظيم الصيد بالبحر الأحمر وجنوب سيناء من خلال إيجاد فرص للتعايش فى إطار مشروعات تنموية للصيادين خلال موسم منع الصيد، حيث تشارك وزارة البيئة بمبلغ 5 ملايين جنيه تحولها إلى هيئة الثروة السمكية لتمويل برنامج سريع يقوم يقوم بتنفيذه هيئة تنمية الثروة السمكية مع الاتحاد النوعى للثروة المائية فى فترات إيقاف الصيد، لتشغيل مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على تجمعات الأسماك خلال فترة التكاثر وتطوير الوحدات والمعدات.

وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة تتبنى دعوة كل الجهات المعنية لتوحيد الرؤى واتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة من خلال التوجه نحو استخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها، حيث يهدف البرتوكول إلى تحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى فى مشروعات تطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدى فى فترة منع الصيد، بما يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتوعية الصيادين لتحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم فى إطار البروتوكول بمتابعة التقدم المحقق فى الأهداف المحددة ومتابعة مستوى تنفيذ آليات المشروعات البيئية المستدامة، للحفاظ على الثروة السمكية ومراقبة وقف الصيد بالتعاون مع الجهات الأمنية، بينما تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية بالمشاركة مع الاتحاد النوعى للثروة المائية بتنفيذ البرنامج قصير الأجل وتقوم وزارة السياحة بتنفيذ برنامج توعية لمالكى القوارب السياحية البحرية، بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالمنطقة وهدم الإضرار بها.

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