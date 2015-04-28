الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق بمنزلين بالبلينا‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن سوهاج من السيطرة على حريق هائل نشب بمنزلين بقرية العصارة التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج قبل ان تمتد السنة اللهب الى المنازل المجاورة .

وكان اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغ من العميد علاء الدين السعيد مدير ادارة الحماية المدنية بسوهاج يفيد اشتعال النيران فى احدى منازل قرية العصارة بالبلينا وبفعل الرياح وتشوينات المخلفات الزراعية امتدت الى احدى المنازل المجاورة اﻻ ان قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع اﻻهالى تمكنت من اخماد الحريق .

جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة المختصة .