رودجرز يقر: ليفربول يحتاج لمهاجم هداف

أقر برندان رودجرز المدير الفني لليفربول بأن فريقه يحتاج لضم مهاجم يتميز بقدرته على تسجيل العديد من الأهداف ليساعد دانييل ستوريدج في تلك المهمة.

وعانى ليفربول من أزمة هجومية خلال الموسم الجاري بعد رحيل لويس سواريز إلى برشلونة، وإصابة ستوريدج التي أبعدته عن الملاعب لفترة وصلت إلى خمسة أشهر.

وسجل الحمر 101 هدفا خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، لكنهم في الموسم الجاري أحرزوا 47 هدفا فقط، وهو ما يراه رودجرز أمر سيء جدا.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين"الأرقام لا تكذب، نحن نقدم أداءا هجوميا مختلفا جدا عن الموسم الماضي، وهذا أمر غير جيد".

وأكمل"دفاعيا نحن نؤدي المباريات بشكل جيد، لكننا نحتاج لتحسين قدرتنا الهجومية".

وتابع"لدينا مهاجم رائع هو ستوريدج، ونحن نرغب في التعاقد مع لاعب آخر ليساعده في تلك المهمة".

ويمتلك ليفربول العديد من المهاجمين على دكة البدلاء هم ريكي لامبرت، ماريو بالوتيللي، فابيو بوريني، ولكن لم ينجح أي منهم في تعويض رحيل سواريز.