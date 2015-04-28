هنري: أرسنال يحتاج ضم 4 لاعبين للفوز بالدوري الإنجليزي

يؤمن تيري هنري أسطورة أرسنال أن ناديه يحتاج للتعاقد مع أربعة لاعبين من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وكان أرسنال قد تعادل مع تشيلسي سلبيا يوم الأحد، ليفقد المركز الثاني ويهبط للثالث برصيد 67 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي، لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة الأخير.

وشدد هنري في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن أرسنال يحتاج لعمود فقري جديد يستطيع قيادة الفريق نحو الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004.

وأضاف"أرسنال يجب أن يشتري حارس مرمى، مدافع، خط وسط مدافع، ومهاجم، وذلك مثلما فعل تشيلسي".

وأوضح"تشيلسي كان ينافس على الدوري الموسم الماضي، لكن كان يعاني، ولذلك قام باستعادة ثيبوت كورتوا، وضم دييجو كوستا، نيمانيا ماتيتش، وسيسك فابريجاس، والآن هم في طريقهم للفوز بالدوري".

وأتم"أرسنال يجب أن يفعل ذلك أيضا، يجب أن ينفقوا في سوق الانتقالات".