مدرب ريو أفي: كوكا = مصدر فخر للنادي

يرى بيدرو مارتينز المدير الفني لريو أفي البرتغالي أن تواجد لاعبه المصري أحمد حسن "كوكا" في النادي يعد مصدرا للفخر.

وتألق كوكا في موسمه الثالث بقميص ريو أفي إذ سجل 15 هدفا في كل البطولات قبل أن يبتعد لمدة شهر بسبب الإصابة التي يصارع الوقت للتعافي منها.

وقال مارتينز في تصريحات نشرتها الصحافة البرتغالية يوم الاثنين: "كوكا لديه إمكانيات هائلة ويستحق النجاح، فعمره 21 عاما فقط".

وأوضح أن لاعبه المصري يمكنه النجاح في أي فريق عملاق، وذلك ردا على سؤاله حول رغبة سبورتنج لشبونة في ضم مهاجم الأهلي السابق.

وأضاف "تواجد لاعب مثل كوكا في الفريق وانضمام تياجو بينتو وأوكرا للمنتخب البرتغالي يعد مصدرا للفخر بهذا النادي".

جدير بالذكر أن كوكا لديه عقدا مع ريو أفي يبقيه مع الفريق حتى صيف عام 2016.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت انتقال كوكا إلى سبورتنج لشبونة مقابل 900 ألف يورو بالإضافة لإعارة ثلاثة لاعبين.

ولكن رئيس نادي ريو أفي أنطونيو كامبوس رفض العرض، مؤكدا أن لديه عروضا ذات قيمة أعلى من أندية أوروبية أخرى، لم يتم تحديد اسمها.