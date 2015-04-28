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مورينيو يواصل هجومه: كرة قدم ليست بالاستحواذ بل بتسجيل الأهداف

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مورينيو يواصل هجومه: كرة قدم ليست بالاستحواذ بل بتسجيل الأهداف مورينيو يواصل هجومه: كرة قدم ليست بالاستحواذ بل بتسجيل الأهداف

واصل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي هجومه على جمهور أرسنال مؤكدا أن كرة القدم ليست بالاستحواذ بل بتسجيل الأهداف، وذلك ردا على هتافاتهم ضده بأنه يقدم أداءا مملا في مباريات فريقه.

وكان تشيلسي قد تعادل سلبيا مع أرسنال يوم الأحد، وقام جمهور المدفعجية بعد المباراة بترديد هتاف "ممل.. ممل" لمورينيو عقب نهاية المباراة.

وأكد المدرب البرتغالي أن الأمر الممل هو أن يظل أرسنال بلا أي بطولة دوري طوال العقد الأخير، وليس ما يقدمه فريقه.

وشن مورينيو هجوما جديدا على جمهور أرسنال قائلا:"أسأل نفسي دوما، عندما أجلس مع أحفادي في منزلي، وربما يكون مستقبل كرة القدم هو ملعب أخضر جميل بدون أهداف".

وواصل في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ميل"وفي ذلك الملعب الأخضر الجميل، الفريق صاحب الاستحواذ الأكثر يفوز بالمباراة".

وشدد المدير الفني لتشيلسي على أن كل الأحاديث حول أن فريقه يقدم مباريات مملة هو هراء، على الرغم من تسجيله للعديد من الأهداف عكس أرسنال.

وأوضح"عندما يمتلك فريق ما نسبة 70 % من الاستحواذ على الكرة، ولا يسجل الأهداف ولا يستطيع الفوز بالمباراة، ذلك هو الملل، وليس ما يقدمه فريقي، هذا تناقض كبير".

وأتم"كرة القدم بدأت منذ قرون عديدة، والهدف يظل واحد دائما هو أن تضع الكرة في مرمى خصمك، ثم تنجح في إيقافه وتمنعه من التسجيل في مرماك".

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