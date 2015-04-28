تقارير: كافاني قريب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

(إفي): ذكرت تقارير إخبارية يوم الاثنين أن الأوروجوائي إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سيرحل عن النادي إذا لم يتمكن من اللعب كرأس حربة صريح.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لجريدة (لوباريزيان) اليوم "مسألة استمرار كافاني لعام آخر في بي إس جي أمر غير مطروح اذا لم يتغير الموقف".

يشار إلى أن المدير الفني للنادي الباريسي، لوران بلان، يدفع دائما بالسويدي زلاتان إبرهيموفتش (33 عاما) في مركز رأس الحربة الصريح، مما يجعل كافاني يلعب كجناح وهو الأمر الذي لا يفضله.

وأضاف المصدر بخصوص كافاني (28 عاما) والذي ينتهي تعاقده في 2018 "إنه يتفهم ضرورة اللعب على أحد الجانبين لمصلحة الفريق كما فعل في العامين الماضيين، ولكن هذا لا يعني أن هذا الوضع يريحه، كان يرغب في اللعب كرأس حربة صريح، إنه مركزه المفضل".

وأضاف المصدر "يحتاج للاستمرارية لاخراج كل ما لديه من مهارات سبق وجعلته هداف الدوري الإيطالي"، في موسم 2012-2013 مع نابولي وذلك قبل انتقاله للنادي الباريسي بموسم مقابل 64 مليون يورو.

وأشارت لوباريزيان من جانبها إلى أنه من ضمن الأندية التي أعربت عن اهتمامها بضم اللاعب كل من أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.