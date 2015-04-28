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بيل: لا يمكنني انتظار المزيد من أجل العودة

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بيل: لا يمكنني انتظار المزيد من أجل العودة بيل: لا يمكنني انتظار المزيد من أجل العودة

(إفي) أظهر لاعب ريال مدريد الإسباني، الويلزي جاريث بيل على الشبكات الاجتماعية التقدم في تعافيه من إصابة الساق اليسري ورغبته للعودة لمساعدة الفريق في المنعطف الأخير من الموسم.

ونشر اللاعب صورة له يوم الاثنين وهو يخوض أحد تمارين التعافي التي ينفذها منفردا في المدينة الرياضية للنادي.

وكتب بيل مع الصورة "لا يمكنني انتظار المزيد للعودة لمساعدة زملائي، أشعر بعودة قوتي بمرور الوقت".

وسيغيب بيل بشكل بمدئي عن مباراة ألميريا يوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو ولكنه قريب من اللحاق بمواجهة سيفيليا السبت المقبل بملعب سانشيز بيثخوان.

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