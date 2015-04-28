فالنسيا يدك مرمى جرانادا برباعية ويستعيد المركز الرابع

(إفي): فاز فالنسيا يوم الاثنين على ضيفه جرانادا برباعية دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب ميستايا بالجولة الـ33 من الدوري الإسباني ليصعد مجددا للمركز الرابع.

افتتح خافي فويجو التسجيل في الدقيقة 26 بعد أن حول برأسه ركنية إلى داخل شباك النادي الأندلسي ثم أضاف داني باريخو الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة تمكن الجزائري سفيان فيغولي من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 85 عقب مرتدة رائعة من "الخفافيش" انتهت بتسديدة رائعة من اللاعب العربي سكنت شباك جرانادا.

ولم ينتظر ألبارو نيجريدو كثيرا لاضافة الهدف الرابع الذي سجله بالرأس في الدقيقة 88.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فالنسيا إلى 68 نقطة في المركز الرابع ليتراجع إشبيلية للمركز الخامس بفارق نقطتين.

من جانبه تجمد رصيد غرناطة عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب بصورة أكبر من الهبوط.