بالصور .. محافظ قنا: هيئة المواد النووية أثبتت خلو مياه النيل من الإشعاعات

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن العينات التي قامت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء أثبتت خلو مياه نهر النيل من المواد المشعة وخاصة عنصر اليورانيوم الذي أثبتت النتائج ذاتها أن نسبته في المياه لا تتعدى نسبة 5 من عشرة جزء في المليون وهي نسبة ضئيلة وآمنه بالمقارنة بالنتائج العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار الهجان خلال اجتماعه والصحفيين بديوان المحافظة مساء اليوم ” الأثنين ” إلى أن فريق الهيئة النووية قام

> بإجراء المسح الإشعاعي والبيئي لمجري النيل وتم سحب ٧٦ قياس من واقع نهر النيل وموقع الناقلة الغارقة وتحليلها كيميائيا وإشعاعيا منها ٦ عينات وتحاليل للمواد المشعة بعد ٥ أيام من الحادث أثبتت خلوها من أى أشعاعات.

وأضاف أن جهود رجال القوات المسلحة نجحت فى سحب كميات الفوسفات المتبقية بنهر النيل ليتم بذلك سحب جميع الحمولة الغارقة موضحا استمرار الجهود لإنتشال الناقلة الغارقة في غضون الـ ٢٤ ساعة القادمة مؤكدا على سلامة مياه النيل من خلال سحب ٥١٨ عينة وإجراء ٧٥٨ تحليل للمياه من كافة الأجهزة المعنية بالري والمياه وتبين سلبية جميع العينات.

> وأوضح أن جهاز شئون البيئة قام بسحب ٣٠ عينة أخرى من موقع الحادث أعطت نتائجها نفس النتائج العينات قبل حادث غرق الناقلة مؤكدا أن جميع الخبراء والمتخصصين أجمعوا على أن الفوسفات لا يمكن أن يذوب في الماء.