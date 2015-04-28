أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور .. محافظ قنا: هيئة المواد النووية أثبتت خلو مياه النيل من الإشعاعات

Google+ Print
بالصور .. محافظ قنا: هيئة المواد النووية أثبتت خلو مياه النيل من الإشعاعات بالصور .. محافظ قنا: هيئة المواد النووية أثبتت خلو مياه النيل من الإشعاعات

 

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن العينات التي  قامت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء أثبتت خلو مياه نهر النيل من المواد المشعة وخاصة عنصر اليورانيوم الذي أثبتت النتائج ذاتها أن نسبته في المياه لا تتعدى نسبة 5 من عشرة جزء في المليون وهي نسبة ضئيلة وآمنه بالمقارنة بالنتائج العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار الهجان خلال اجتماعه والصحفيين بديوان المحافظة مساء اليوم ” الأثنين ” إلى أن فريق الهيئة النووية  قام
> بإجراء المسح الإشعاعي والبيئي لمجري النيل وتم سحب ٧٦ قياس من واقع نهر النيل وموقع الناقلة الغارقة وتحليلها كيميائيا وإشعاعيا منها ٦ عينات وتحاليل للمواد المشعة بعد ٥ أيام من الحادث أثبتت خلوها من أى أشعاعات.

وأضاف أن جهود رجال القوات المسلحة نجحت فى سحب كميات الفوسفات المتبقية بنهر النيل ليتم بذلك سحب جميع الحمولة الغارقة موضحا استمرار الجهود لإنتشال الناقلة الغارقة في غضون الـ ٢٤ ساعة القادمة مؤكدا على سلامة مياه النيل من خلال سحب ٥١٨ عينة وإجراء ٧٥٨ تحليل للمياه من كافة الأجهزة المعنية بالري والمياه وتبين سلبية جميع العينات.
> وأوضح  أن جهاز شئون البيئة قام بسحب ٣٠ عينة أخرى من موقع الحادث أعطت نتائجها نفس النتائج العينات قبل حادث غرق الناقلة مؤكدا أن جميع الخبراء والمتخصصين أجمعوا على أن الفوسفات لا يمكن أن يذوب في الماء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا