وزير الطيران يأمر بالتحقيق في واقعة “حمار” المطار

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني أن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني وجه اليوم بإجراء تحقيق عاجل في واقعة عثور رجال أمن شركة ميناء القاهرة الجوي علي “حمار” بمنطقة ساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب رقم “١” أمام صالة الوصول رقم “٣”.

وقال المصدر تمت السيطرة علي الحمار ونقله بإحدي عربات النقل إلى خارج المطار فور ظهوره بمنطقة الجراجات.

وتم التنسيق مع شرطة ميناء القاهرة الجوي لبحث ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء مسح للمناطق الصحراوية المتاخمة للمطار والتي من الممكن أن تسلكها الحيوانات لتصل إلي حرم المطار.