الخارجية الأمريكية: نتائج انتخابات السودان ليست معبرة عن ارادة الشعب

قال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية جيف راتكه اليوم الاثنين "إننا لا نعتبر نتائج الانتخابات السودانية تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب ".إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن المفوضية القومية للانتخابات فى السودان اعلنت اليوم الاثنين عن فوز الرئيس السودانى عمر البشير فى الانتخابات الرئاسية التى اجريت بالتوازى مع الانتخابات البرلمانية والمحلية فى الفترة من 13 إلى 16 من الشهر الجاري
وانتقد راتكه فشل الخرطوم فى خلق "بيئة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وتابع راتكه أن "القيود المفروضة على الحقوق السياسية والحريات وغياب حوار وطنى ذى مصداقية واستمرار النزاع المسلح فى محيط السودان هى من ضمن اسباب أدت إلى انخفاض نسبة المشاركة فى الانتخابات".
يذكر أن المفوضية القومية للانتخابات فى السودان اعلنت اليوم الاثنين عن فوز الرئيس السودانى عمر البشير فى الانتخابات الرئاسية التى اجريت بالتوازى مع الانتخابات البرلمانية والمحلية فى الفترة من 13 إلى 16 من الشهر الجاري
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