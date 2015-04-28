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الخارجية الأمريكية: نتائج انتخابات السودان ليست معبرة عن ارادة الشعب

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الخارجية الأمريكية: نتائج انتخابات السودان ليست معبرة عن ارادة الشعب الخارجية الأمريكية: نتائج انتخابات السودان ليست معبرة عن ارادة الشعب
قال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية جيف راتكه اليوم الاثنين "إننا لا نعتبر نتائج الانتخابات السودانية تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب ".

وانتقد راتكه فشل الخرطوم فى خلق "بيئة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وتابع راتكه أن "القيود المفروضة على الحقوق السياسية والحريات وغياب حوار وطنى ذى مصداقية واستمرار النزاع المسلح فى محيط السودان هى من ضمن اسباب أدت إلى انخفاض نسبة المشاركة فى الانتخابات".

يذكر أن المفوضية القومية للانتخابات فى السودان اعلنت اليوم الاثنين عن فوز الرئيس السودانى عمر البشير فى الانتخابات الرئاسية التى اجريت بالتوازى مع الانتخابات البرلمانية والمحلية فى الفترة من 13 إلى 16 من الشهر الجاري
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