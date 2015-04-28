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أمن مطارالقاهرة يحبط أكبر عملية تهريب أموال بضبط 6 ملايين ريال سعودي

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أمن مطارالقاهرة يحبط أكبر عملية تهريب أموال بضبط 6 ملايين ريال سعودي أمن مطارالقاهرة يحبط أكبر عملية تهريب أموال بضبط 6 ملايين ريال سعودي
 

المضبوطات

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأثنين من إحباط أكبر محاولة تهريب أموال لخارج البلاد بلغت حوالي ٦ ملايين ريال سعودي و٤٣ ألف دينار كويتي مع صاحب شركة استيراد وتصدير أخفاها داخل أشاعات علاج عظام لتضليل رجال الأمن وتهريب المبالغ المالية الكبيرة خارج البلاد.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الراكب المصري “محمد . ع . ي” صاحب شركة تصدير على الطائرة المصرية المتجهة إلى دبي اشتبهت الخدمة الأمنية في حقائب الراكب بسبب تواجد كمية كبير من الإشاعات الطبية بهدف حجب الرؤية عن المبالغ المالية.

وفتحت الأجهزة الأمنية الحقائب لتعثر على مبلغ ٦ ملايين ريال سعودي و٤٣ ألف دينار كويتى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  طبقا لتعليمات اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار ، وتم إلغاء سفر الراكب وإحالته للنيابة.

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