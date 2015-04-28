جامعة الإسكندرية تشهد ختام الملتقى الثاني للبرامج التعليمية

شهد الدكتور رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ختام فعاليات المعرض والملتقى الثاني للبرامج التعليمية الجديدة بجامعة الإسكندرية بمجمع الأنشطة الطلابية بسموحة.

وأكد رشدى زهران أن توجة جامعة الإسكندرية نحو التوسع في إنشاء البرامج البينية يتوافق مع توجه الدولة نحو البرامج الجديدة والبينية من أجل تخريج جيل مؤهل قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع رجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال وأن بعض البرامج البينية المقترحة يمكن تطبيقها في شكل دبلومة أو ماجستير أو دورات تدريبية قصيرة مؤكدًا على تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة مقترحات وتوصيات الملتقى وعقد لقاء أخر في شهر سبتمبرالقادم لتقييم ما تم إنجازه في هذه الفترة.

وأشار عزت خميس نائب رئيس الجامعة الأسبق إلى أن ورش العمل بالملتقى تناولت عدة محاور أهمها آليات اختيار البرامج البينية والنظام التعليمي المتبع بها ودرجات الماجستير المهنية وأساليب التعليم والتدريس الحديثة وتمويل البرامج البينية وتقنينها واعتمادها وخضوعها للتقييم و التقويم المستمر وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والدولي مع مراعاة توجهات الدولة التنموية.

وأكد أحمد عثمان مدير مركز تطوير التعليم على أهمية استغلال نقاط القوة بالجامعة و التغلب على العوائق التي تواجه البرامج البينية، مشيرًا إلى حضور 333 مشارك في الملتقى منهم 27 أجنبيًا ومشاركة 90 من الخبراء والباحثين في ورش العمل الخاصة بكليات القطاع الطبي وكليات الهندسة والعلوم و الزراعة وكليات المجمع النظري و الكليات العملية و التطبيقية.

حضر الختام محمد عبد الكريم أباظة نائب رئيس الجامعة لفرع مطروح ومحمد إسماعيل عميد كلية العلوم ومحمود الزلبانى عميد كلية الطب الأسبق وجابر عبد الهادى وكيل كلية الحقوق وماجدة صلاح الدين رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس وعميد كلية التربية الرياضية بنات سابقا ونخبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ورجال الصناعة وجمعيات المجتمع المدنى و الطلاب.