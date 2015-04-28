مديرية أمن البحر الأحمر تحتفل بعيد تحرير سيناء بنادى ضباط الشرطة

أقامت مديرية أمن البحر الأحمر احتفالاً بمناسبة عيد تحرير سيناء بحضور قيادات للقوات المسلحة بمحافظة البحر الأحمر من القطاع العسكرى والمناطق العسكرية الأخرى وكذلك القوات البحرية، وذلك بنادى ضباط الشرطة بالغردقة.

وألقى حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، كلمته التى بدأها بالترحيب بالقيادات العسكرية مهنئهم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والدور المشرف التى قامت به القوات المسلحة الباسلة.

وتم إلقاء بعض القصائد الشعرية بعد عزف السلام الوطنى وبجانب الفقرات الفنية المختلفة والتى شارك فيها بعض طلاب المدارس.



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قيادات الشرطة والجيش خلال الحفل



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القوات البحرية وحرس الحدود تشارك الشرطة احتفالات عيد تحرير سيناء



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القيادات خلال الاحتفالات



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جانب من الاحتفال