أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية أمن البحر الأحمر تحتفل بعيد تحرير سيناء بنادى ضباط الشرطة

Google+ Print
أقامت مديرية أمن البحر الأحمر احتفالاً بمناسبة عيد تحرير سيناء بحضور قيادات للقوات المسلحة بمحافظة البحر الأحمر من القطاع العسكرى والمناطق العسكرية الأخرى وكذلك القوات البحرية، وذلك بنادى ضباط الشرطة بالغردقة.

وألقى حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، كلمته التى بدأها بالترحيب بالقيادات العسكرية مهنئهم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والدور المشرف التى قامت به القوات المسلحة الباسلة.

وتم إلقاء بعض القصائد الشعرية بعد عزف السلام الوطنى وبجانب الفقرات الفنية المختلفة والتى شارك فيها بعض طلاب المدارس.

قيادات الشرطة والجيش خلال الحفل -اليوم السابع -4 -2015
>

قيادات الشرطة والجيش خلال الحفل

القوات البحرية وحرس الحدود تشارك الشرطة احتفالات عيد تحرير سيناء -اليوم السابع -4 -2015
>

القوات البحرية وحرس الحدود تشارك الشرطة احتفالات عيد تحرير سيناء

القيادات خلال الاحتفالات -اليوم السابع -4 -2015
>

القيادات خلال الاحتفالات

جانب من الاحتفال -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الاحتفال


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365