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المعلم لجاريدو: أنت ماشي صح .. لا تسمع لأحد

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المعلم لجاريدو: أنت ماشي صح .. لا تسمع لأحد المعلم لجاريدو: أنت ماشي صح .. لا تسمع لأحد

أشاد حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب بالمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدير الفني للأهلي رغم خسارة الفارس الأحمر أمام ذئاب الجبل بهدف في الأسبوع 27 للدوري.

وقال شحاتة عقب المباراة: "جاريدو يسير بخطى جيدة للغاية، ويكون فريق جديد من لاعبين صغار السن لديهم إمكانيات جيدة، وإن لم يحقق إنجازات هذا الموسم، سيحقق النادي بطولات عديدة في السنوات القادمة".

وواصل "المعلم" في تصريحات تليفزيونية موجها كلامه لجاريدو: "لا تسمع لأحد .. الأهلي سيستعيد توازنه".

وأضاف: "الأهلي يلعب كرة قدم جيدة للغاية، تعتمد على سرعة اللاعبين الصغار مع تواجد ثلاثة لاعبين من أصحاب الخبرة".

وأتم المدرب الأسبق للمنتخب: "كان هناك جيل التلامذة بالأهلي في السبعينيات يضم محمود

الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس وإكرامي، ثم تحول إلى جيل الأساتذة، وأرى أن جاريدو يسير على نفس الطريق".

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