طرح أول اختبار شخصى داخل بريطانيا للكشف عن الإيدز والنتيجة خلال 15 دقيقة

كشفت صحيفة "الديلى ميل"، الاثنين، أنه تم رسميًا طرح أول اختبار شخصى للكشف عن مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" داخل بريطانيا، يتمتع بدقة كبيرة فى الكشف عن المرض بنسبة تصل إلى 99.7%.

ويُعرف الاختبار الجديد باسم "BioSure"، ويقوم الشخص بوخز إصبعه للحصول على عينة صغيرة من الدم، يتم فحص وجود الأجسام المضادة للإيدز بها من عدمه، وتظهر النتيجة خلال 15 دقيقة فقط.

المثير أن الاختبار الجديد يمكن إجراؤه فى أى وقت وداخل أى مكان، بينما يتطلب الاختبار المنزلى الوحيد المتوفر حاليًا تجميع كمية كبيرة من الدم تبلغ 160 ضعف الكمية الحالية، ويتم إرسالها إلى المعمل، والنتيجة تظهر خلال 5 أيام.

وأكد التقرير أن الأمر يحتاج إلى مراجعة الطبيب إذا كانت النتيجة إيجابية، لافتًا إلى أن هذا الاختبار سيساهم فى الكشف المبكر عن العدد الهائل من المرضى المصابين بالإيدز والذين لم يتم تشخيصهم بعد وتبلغ نسبتهم 40% من إجمالى المرضى، وللأسف فهم أكثر عرضة للوفاة بمعدل 11 ضعفا بعد مرور عام واحد من اكتشاف الإصابة.

وأضاف التقرير أن الاختبار الجديد متاح حاليًا للبيع عبر الإنترنت، وينصح بإجرائه مرة كل 3 شهور للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مثل الأشخاص الذين يمارسون علاقات جنسية محرمة والشواذ.