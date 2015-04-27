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السيسي يبحث هاتفيًا مع العاهل البحريني التدريبات البحرية المشتركة بين البلدين

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السيسي يبحث هاتفيًا مع العاهل البحريني التدريبات البحرية المشتركة بين البلدين السيسي يبحث هاتفيًا مع العاهل البحريني التدريبات البحرية المشتركة بين البلدين

الرئيس عبدالفتاح

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، ملك مملكة البحرين.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

وتم خلال الاتصال التطرق إلى انعقاد فعاليات التمرين البحري المشترك “حمد -1″، الذي تنفذه قوة دفاع البحرين بمشاركة مجموعة من السفن الحربية والطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة المصرية، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة والمتنامية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما يساهم في تعزيز ورفع الكفاءة القتالية للقوات ونقل وتبادل الخبرات التدريبية باِستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة.

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