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موانئ البحر الأحمر تصدر بيان صحفي كاذب حول تشغيل عبارة ركاب بميناء الغردقة

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موانئ البحر الأحمر تصدر بيان صحفي كاذب حول تشغيل عبارة ركاب بميناء الغردقة موانئ البحر الأحمر تصدر بيان صحفي كاذب حول تشغيل عبارة ركاب بميناء الغردقة

موانئ البحر الاحمر

أصدر المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، مساء اليوم،  بيان صحفي كاذب وغير حقيقي وتم توزيعه علي مراسلي الصحف والقنوات الفضائية بمحافظتي البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء.

واحتوى البيان علي معلومات غير حقيقية، حيث ذكر أن العبارة السريعة القاهرة تعمل علي الخط الملاحي الغردقة ضبا السعودي، وذلك علي عكس الحقيقة، حيث أن العبارة القاهرة تعمل علي الخط الملاحي سفاجا ضبا وأن بيان الحركة المرسل من الهيئة للصحفيين يؤكد أن العبارة القاهرة تعمل علي خط سفاجا ضبا وليس الغردقة، وأن العبارة الرياض فقط هي التي تعمل علي خط الغردقة ضبا.

وطالب مراسلو الصحف بالبحر الأحمر المتحدث الإعلامي للهبئة بتحري الدقة وصحة المعلومات في البيانات الصحفية حتى تحدث بلبلة للرأي العام والمتعاكلين على الخطوط الملاحية من المصريين العاملين بالسعودية ودول الخليج العربي.

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