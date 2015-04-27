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تسعة قتلى فى تفجير سيارتين مفخختين فى بغداد

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تسعة قتلى فى تفجير سيارتين مفخختين فى بغداد تسعة قتلى فى تفجير سيارتين مفخختين فى بغداد
قتل تسعة اشخاص على الاقل الاثنين فى تفجير سيارتين مفخختين فى احياء تجارية فى بغداد، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية وكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر فى وزارة الداخلية أن سبعة اشخاص قتلوا واصيب 21 بجروح، فى انفجار سيارة مفخخة فى منطقة المنصور التجارية فى غرب العاصمة.

كما انفجرت سيارة مفخخة فى منطقة تجارية بحى العامل (جنوب)، ما ادى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 بجروح، بحسب المصدر نفسه.

وأكدت مصادر طبية فى مستشفيات العاصمة حصيلة الضحايا.

وتشهد بغداد هجمات شبه يومية بعضها بانفجار عبوات ناسفة واخرى بسيارات مفخخة، وفى حين يبقى بعض الهجمات من دون اعلان مسؤولية، يتبنى بعضها لا سيما الانتحارية، تنظيم داعش الذى يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ يونيو.

وتراجعت حدة هذه الهجمات ووتيرتها فى الاشهر الماضية مع استعادة القوات العراقية مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم على مقربة من العاصمة.

ورفعت فى فبراير، حظر التجول الليلى الذى كان يفرض منذ اعوام فى شوارع بغداد، عازية ذلك إلى تحسن الوضع الامنى.
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مصر 365

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