بريطانيا تخصص 4 ملايين استرلينى للاحتياجات الإنسانية الطارئة فى اليمن

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، تخصيص أربعة ملايين جنيه استرلينى لتلبية الاحتياجات الطارئة نتيجة الأزمة الراهنة فى اليمن.

وذكر بيان صادر من وزارة التنمية الدولية أن ذلك يشكل جزءًا من التزام المملكة المتحدة بتقديم 72 مليون جنيه استرلينى لليمن فى السنة المالية 2015/ 2016، ويشمل 11 مليون جنيه من المساعدات الإنسانية.

وبذلك يرتفع إجمالى ما رصدته المملكة المتحدة لنداء الإغاثة من الأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2015 إلى 15 مليون جنيه استرليني.

وتوفر هذه المساهمة المالية البريطانية مساعدات لأكثر المحتاجين فى اليمن، بمن فيهم أكثر المتضررين نتيجة الصراع، حيث تشمل هذه المساعدات توفير الإمدادات الطبية والماء والغذاء والمأوى، إلى جانب مساعدة المجتمعات واللاجئين ، كما أنها تساعد فى تعزيز صمود المجتمعات فى مواجهة صدمات تقع مستقبلا.

وترحب الحكومة البريطانية بتبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 274 مليون دولار لنداء الإغاثة الطارئ من الأمم المتحدة بشأن اليمن فى 18 إبريل 2015 ، حيث يساعد هذا المبلغ فى تلبية الاحتياجات الفورية لنسبة 50% من اليمنيين المحتاجين للمساعدة على مدى ثلاثة أشهر القادمة.

وتواصل المملكة المتحدة حث كافة أطراف الصراع على الالتزام بالقانون الإنسانى الدولى ، بما فى ذلك السماح لوكالات الإغاثة بإيصال المساعدات الإنسانية دون أى عراقيل، والسماح بتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمصابين.

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