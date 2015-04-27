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قوات التحالف الدولى تنفذ 31 غارة جوية على داعش بسوريا والعراق

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قوات التحالف الدولى تنفذ 31 غارة جوية على داعش بسوريا والعراق قوات التحالف الدولى تنفذ 31 غارة جوية على داعش بسوريا والعراق
أفادت "سكاى نيوز" عربية فى خبر عاجل لها بأن قوات التحالف الدولى تنفذ 31 غارة جوية على مواقع لداعش فى كل من سوريا والعراق.

جدير بالذكر أن القوات العراقية المشتركة قتلت اليوم الاثنين 74 من مسلحى تنظيم داعش، بينهم 10 إرهابيين شرق مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار، كما قتلت 64 خلال عمليات عسكرية بمنطقة تلال حمرين بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن القوات المشتركة تواصل عملية تحرير منطقة الصوفية شرقى الرمادى من مسلحى التنظيم.. مشيرة إلى أن قرابة مائة من مقاتلى العشائر شاركوا القوات الأمنية فى الهجوم على داعش الذى أسفر عن مقتل الإرهابيين العشرة.

وفى صلاح الدين، ذكرت المصادر أن القوات العراقية التى تضم قيادة عمليات ديالى وقوات الحشد الشعبى والفرقة الخامسة بالجيش وقوات الشرطة قتلت 60 إرهابيًا خلال تقدمها لتحرير مناطق تلال حمرين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات دمرت سيارات مفخخة وأخرى مدرعة وضبطت أسلحة ومعدات عسكرية.. موضحة أن العملية تتم بمساندة طيران الجيش والقوة الجوية العراقية التى كشفت مقار داعش بتلال حمرين ق، مما سهل تقدم القوات بشكل آمن وبسرعة أكبر.

وأضافت المصادر بأن القوات العراقية فى شمال محافظة صلاح الدين وبيجى تنفذ عمليات نوعية لمنع داعش من مهاجمة مصفى بيجى أكبر مصافى النفط بالعراق. على صعيد متصل، تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم من قتل 4 إرهابيين من داعش، وحرقت 9 زوارق لهم أثناء محاولتهم التسلل إلى بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

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